إعلامية كويتية: مصر تعوم على حقول هائلة من الغاز الطبيعي

أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر في قطاع النفط والغاز والذي شهد إنجازات كبيرة في الفترات الأخيرة ووضعها على خريطة أكبر مصدري الغاز على مستوى العالم لتصبح من أكبر 10 دول مصدرة للغاز الطبيعي .





وقالت "الرشيد"، في رسالة إعلامية بثتها عبر صدى البلد تحت عنوان " مصر ومواجهة التحديات"، إنه بالرغم من التحديات التي تواجهها مصر على أكثر من مستوي من مكافحة إرهاب، والبناء والتعمير فضلًا عن التحديات الخارجية ومواجهة فيروس كورونا المستجد إلا أنها ماضية بسرعة فائقة في مسيرتها التنموية دون توقف ولم تتأثر مثلما تأثرت بلدان أخري أوروبية.





وأشارت الرشيد، إلى أن مصر دخلت قائمة الدول الغنية للنفط بعدما حققت عدد كبير من الاكتشافات البترولية في شرق المتوسط وفي صحاريها، لافتة إلى أن مياه مصر الإقليمية تعوم فوق حقول هائلة من الغاز الطبيعي والتي مكنت مصر من أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتصدير الفائض.





ولفتت الرشيد، إلى أن خريطة الطاقة في مصر تغيرت بعد الاكتشافات الكبيرة التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة من حقول ضخمة تحوى كميات هائلة تقدر بتريليونات قدم مكعب من الغاز مثل حقول ظهر ونور شروق، مشيرة إلى أن حجم الاحتياطيات التي تزخر بها مصر حاليًا من الغاز أنهت فوضى أزمة البوتاجاز التي كان يعاني منها كل بيت مصري في العهود السابقة، كما يتم توجيه الفائض للمشروعات التنموية الجديدة في مصر، والتي ستحتاج لكميات كبيرة من الطاقة، مثل مشروعات تنمية قناة السويس الجديدة ومشروعات البتروكيمياويات والأسمدة وتوليد الكهرباء ومواد البناء وما يتبقي عن حاجاتها يذهب للتصدير.