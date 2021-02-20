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أخبار العالم

السعودية.. قرار عاجل بشأن الدبلوماسيين لديها

السبت 20/فبراير/2021 - 09:03 ص
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
وافقت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، على القرار العاجل الصادر من وزير الداخلية السعودي بشأن السماح لمنسوبي البعثات الدبلوماسية بدخول المنشآت الحكومية والقطاع الخاص دون التحقق من استخدامهم تطبيق "توكلنا"

 وذكر القرار الصادر من وزير الداخلية السعودي بناء علي طلب السفارات المعتمدة لدى المملكة إعفاء دبلوماسييها من استخدام تطبيق "توكلنا" أن الدخول فقط يكون  بالهوية الدبلوماسية.   

وكانت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، قد تلقت توجيه من وزير الداخلية  بشأن دخول الدبلوماسيين فقط بالهوية الدبلوماسية. 

وكان  بعض منسوبي البعثات الدبلوماسية قد منعوا من دخول المجمعات التجارية لعدم إبرازهم لتطبيق توكلنا.
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