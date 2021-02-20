حملة تموينية مكبرة بالأقصر.. صور

شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر حملة مكبرة لضبط الأسواق فى بالمحافظة.





وأسفرت الحملة على الأسواق بمدينة أرمنت عن ضبط ١٠ كراتين زيت، كل كرتونة بداخلها ١٢ عبوة زنة العبوة واحد لتر داخل محل بدون ترخيص، و ضبط ٤ مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وضبط مخالفتين عدم وجود شهادة صحية وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وتم مراجعة أعمال مستودعات الدقيق البلدى المدعم من قبل الدولة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وأسفرت الحملة عن تحرير محضر قضائي لتاجر دقيق بلدى مستودعات بدائرة بندر الاقصر لاستيلائه كمية دقيق قدرها 3070 كيلوجرام وأصبح مطالبًا بمستحقات مالية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالوزارة بمبلغ وقدره 17806 جنيها، كما تم المرور على مشروع جمعيتى بدائرة بندر الأقصر وأسفر المرور عن تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار المقررات التمويني، وتحرير محضرين عدم ممارسة النشاط التموينى فى مواعيد العمل الرسمية.



