التنمية المحلية: الحكومة لن تعترف بالمباني المخالفة بعد التصالح.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، اليوم السبت أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.





صدى البلد

انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذى للصندوق الدولى للتنمية الزراعية IFAD





بوابة الأهرام



بدء صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنانى لـ 9 آلاف مرشد سياحى الأحد المقبل





الوطن

التنمية المحلية: الحكومة لن تعترف بالمبانى المخالفة بعد التصالح





دار الهلال



انخفاض طفيف فى الإصابات.. الصحة تعلن آخر إحصائيات كورونا فى مصر





سكاى نيوز عربى



وكالة الطاقة الذرية تكتشف آثار يورانيوم فى موقعين بإيران





روسيا اليوم

ماكرون يدعو للحوار مع روسيا وبناء هيكل جديد للأمن



