ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل شخصين في انفجار استهدف سيارة تابعة لقوات الأمن في كابول

السبت 20/فبراير/2021 - 09:19 ص
انفجار استهدف سيارة
انفجار استهدف سيارة تابعة لقوات الأمن في كابول
Advertisements
سمر صالح
لقي شخصين مصرعهما في انفجار استهدف سيارة تابعة لقوات الأمن في العاصمة الأفغانية كابول.

وشهد كابول الشهر الماضي انفجارين منفصلين وقعا في العاصمة كابول وإقليم بغلان الكائن شمالي البلاد وأدي لمصرع 3 أفراد من قوات الشرطة الأفغانية.

ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية آنذاك عن الشرطة قولها إن فردين من قوات الشرطة لقيا مصرعهما وأصيب آخر جراء انفجار استهدف عربة مصفحة على طريق جامعة كابول بمنطقة (بي دي 3).. فيما أفادت مصادر للقناة بأن المركبة تابعة لنائب رئيس مقر شرطة كابول للشؤون الأمنية محمد نبي بيان الذي نجا من الهجوم وعاد إلى مكتبه.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مقتل اثنين من قوات الأمن الأفغانية وإصابة 5 آخرين إثر وقوع 4 انفجارات في كابول

الشرطة الأفغانية: انفجار عبوة ناسفة في كابول دون وقوع إصابات

مصرع 3 أفراد من الشرطة الأفغانية في انفجارين منفصلين بـ كابول وإقليم بغلان

اغتيال قاضيتين في العاصمة الأفغانية كابل

مقتل مسئول أمني كبير.. 3 انفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابل.. صور

ترشيحاتنا

إعلامية كويتية: مصر تعوم على حقول هائلة من الغاز الطبيعي

حكم الزوجة التي تترك بيتها أو منزل الزوجية غاضبة

مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالسويس

أخبار الرياضة.. لاعب ليفربول السابق يهاجم محمد صلاح ..جلسة استماع في قضية كهربا والزمالك

دعاء التحصين من الحسد والعين بـ4 سور قرآنية.. رددها بعد صلاة الفجر

«شبح عروس».. حالة رعب تصيب زوجين بسبب لقطات كاميرا مراقبة بمنزلهما.. شاهد

Advertisements

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

بتوقيع وزير التعليم.. الجدول الرسمي النهائي لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يصل المديريات استعدادا لتطبيقه

إهانة لا تغتفر.. الخارجية السودانية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إثيوبيا

مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالسويس

أحرجت العريس .. عروس تطلب طلبا غير لائق في حفل زفافها.. شاهد

قطع المياه عن 16 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم

دعاء التحصين من الحسد والعين بـ4 سور قرآنية.. رددها بعد صلاة الفجر

مصري الجنسية.. بيان مهم للداخلية الفلسطينية بعد العثور على جثة قذفتها أمواج البحر بغزة

دعاء للميت في شهر رجب من 18 كلمة يُشفع فيه النبي ويسقيه من يده الشريفة

الأعلى للجامعات يجتمع لمناقشة القرارات حول التيرم الثاني والامتحانات.. اليوم

الدولار بـ 15.69 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات السبت

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المدة الزمنية المناسبة.. دراسة: 3 أشهر بين جرعات لقاح كورونا تزيد من فعاليته

سعر ومواصفات سيفيك 2021 أشهر طرازات هوندا فى مصر.. صور

محتشمة وعلى الموضة.. 10 صور تكشف أناقة أمل حجازي في عيد ميلادها