مقتل شخصين في انفجار استهدف سيارة تابعة لقوات الأمن في كابول

لقي شخصين مصرعهما في انفجار استهدف سيارة تابعة لقوات الأمن في العاصمة الأفغانية كابول.





وشهد كابول الشهر الماضي انفجارين منفصلين وقعا في العاصمة كابول وإقليم بغلان الكائن شمالي البلاد وأدي لمصرع 3 أفراد من قوات الشرطة الأفغانية.





ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية آنذاك عن الشرطة قولها إن فردين من قوات الشرطة لقيا مصرعهما وأصيب آخر جراء انفجار استهدف عربة مصفحة على طريق جامعة كابول بمنطقة (بي دي 3).. فيما أفادت مصادر للقناة بأن المركبة تابعة لنائب رئيس مقر شرطة كابول للشؤون الأمنية محمد نبي بيان الذي نجا من الهجوم وعاد إلى مكتبه.



