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مرأة

بإطلالة أنيقة.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

السبت 20/فبراير/2021 - 09:45 ص
منة فضالي
منة فضالي
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت منة فضالي في الصور بإطلالة أنيقة مرتدية جيبة جلد باللون الزيتي واتسمت بشق من الأمام كشف عن ساقيها، ونسق معها بلوفر أنيق لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات باللون البيج.

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ولفتت منة فضالي الأنظار حول مكياجها الجذاب في أحدث جلسة تصوير،حيث اعتمدت على الألوان الترابية الهادئة وغير المبالغ فيها المتناسقة مع ملابسها والتي كشفت عن جمال ملامحها أيضا، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

وبدت منة فضالي بخصلات شعرها الانسيابي القصير، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية والأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة.

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