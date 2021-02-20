الطلب قيد الانتظار.. مصدر بموسكو يكشف تفاصيل صفقة تبادل أشخاص بين سوريا وإسرائيل بوساطة روسية

ذكر موقع الإذاعة الرسمية الإسرائيلية "مكان" أن إسرائيل طلبت من روسيا، بشكل رسمي نشر كافة تفاصيل صفقة التبادل التي تم التوصل إليها مع سوريا بوساطة موسكو.





وكانت روسيا قد أعلنت منع نشر أى تفاصيل عن الصفقة، لا سيما فيما يتعلق بما حصلت عليه دمشق مقابل الإفراج عن الشابة الإسرائيلية التي اجتازت الحدود الى سوريا.





وقال مصدر في موسكو، إن الطلب الإسرائيلي قيد النظر حاليا، إلاّ انه لم يطرأ أي تغيير على الموقف الروسي في هذا الشأن حاليا.





يذكر أن إسرائيل لم تنقل بعد إلى سوريا ما تعهدت به بموجب الصفقة إذ من المتوقع أن يتم ذلك في أقرب فرصة.