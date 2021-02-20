مصرع شخصين فى حادث تصادم بالشرقية

لقى شخصان مصرعهما أمام كوبرى التفتيش بمحافظة الشرقية، إثر حادث تصادم، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الزوامل.
تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة نصف نقل، طريق "مشتول -الزوامل" أمام كوبرى التفتيش.
وأسفر الحادث عن مصرع م م إ 53 عامل مقيم بساتين الإسماعيلية، و" م م م 18 عاما مقيم ذات العنوان، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
تم تحرير محضر بالواقعة.