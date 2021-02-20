مصرع شخصين فى حادث تصادم بالشرقية

لقى شخصان مصرعهما أمام كوبرى التفتيش بمحافظة الشرقية، إثر حادث تصادم، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الزوامل .





تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة نصف نقل، طريق "مشتول -الزوامل" أمام كوبرى التفتيش.





وأسفر الحادث عن مصرع م م إ 53 عامل مقيم بساتين الإسماعيلية، و" م م م 18 عاما مقيم ذات العنوان، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.





تم تحرير محضر بالواقعة.