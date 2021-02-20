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حوادث

طريق الموت.. إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

السبت 20/فبراير/2021 - 09:36 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمد العيسوى
أصيب 3 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بطريق ههيا بمحافظة الشرقية، وذلك إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى على طريق ههيا كفر أبو حطب.

وأسفر الحادث عن إصابة "م م أ" 30 عاما مقيم عزبة إسكندر، و"م م ا" 21 عاما مقيم قرية المهدية، و"ك ع م" 27 عاما، بإصابات متفرقة بالجسم، وتم تحويلهم إلى مستشفى ههيا المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية.

تم رفع آثار الحادث من الطريق وتحرر محضر بالواقعة.
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