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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 4.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

السبت 20/فبراير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 4.9 مليار درهم .

وشهدت الدائرة تسجيل 856 مبايعة بقيمة 1.64 مليار درهم،منها 80 مبايعة للأراضي بقيمة 417.81 مليون درهم و776 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.23 مليار درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 78 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الثانية تلتها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.


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وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 31 مليون درهم بمنطقة الجداف كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري .

وتصدرت منطقة ورسان الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 96 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 78 مبايعة بقيمة 153 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 75 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.88 مليار درهم منها 93 رهن أراض بقيمة 921.51 مليون درهم و278 رهن فلل وشقق بقيمة 1.96 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 7 بقيمة 713 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 628 مليون درهم .

وشهدت الهبات تسجيل 50 هبة بقيمة 374.78 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 140 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 115 مليون درهم .

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