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توك شو

عائلة نيازى.. ست كوم يعرض مواقف حياتية بنكهة كوميدية

السبت 20/فبراير/2021 - 10:08 ص
سامى مغاورى ونجله
سامى مغاورى ونجله
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شيرين عادل
قال  كريم سامى مغاورى: إنه يحضر فكرة برفقة والده لعمل " ست كوم" كوميدى بعنوان " عائلة نيازى " وجار الإعداد لها لخروجها بقالب كوميدى وذلك بعد نجاح فيديوهاتهم على منصات " السوشيال ميديا". 

وأضاف  " مغاورى " ،  خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ،   أن  " الست كوم" الكوميدى من فكرة والده الفنان  لافتا إلى أنهم يعكفون على تنفيذ الفكرة  تمهيدا لطرحها .

وأشار إلى أن عائلة نيازى من المقرر طرحها على هيئة حلقات على منصة  " اليوتيوب"  وذلك فى الاستديو الخاص بهم فى منزلهم وهو عبارة عن فكرة  تتم فى قالب كوميدى . 

وتابع أن العمل الكوميدى " عائلة نيازى " ستطرح مواقف كوميدية يتعرض لها الابن والأب والذى يعيشون بمفردهم فى المنزل وكافة التفاصيل الحياتية الواقعية التى تحدث فى كل منزل مصرى . 
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