عائلة نيازى.. ست كوم يعرض مواقف حياتية بنكهة كوميدية

قال كريم سامى مغاورى: إنه يحضر فكرة برفقة والده لعمل " ست كوم" كوميدى بعنوان " عائلة نيازى " وجار الإعداد لها لخروجها بقالب كوميدى وذلك بعد نجاح فيديوهاتهم على منصات " السوشيال ميديا".





وأضاف " مغاورى " ، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن " الست كوم" الكوميدى من فكرة والده الفنان لافتا إلى أنهم يعكفون على تنفيذ الفكرة تمهيدا لطرحها .





وأشار إلى أن عائلة نيازى من المقرر طرحها على هيئة حلقات على منصة " اليوتيوب" وذلك فى الاستديو الخاص بهم فى منزلهم وهو عبارة عن فكرة تتم فى قالب كوميدى .



