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مستشار وزير السياحة الأسبق يقترح عمل بوليصة تأمين كاملة للمرشدين بدلا من المبالغ البسيطة.. فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 10:37 ص
وليد البطوطى
وليد البطوطى
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ياسمين القصاص
قال وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق، إن الدولة المصرية قامت بتعيين مجلس نقابة لتسيير الأعمال، لإعانتها في تأسيس البنية التحتية كاملة للدولة ومنها قطاع السياحة، منوها إلى أن يوجد مواطنين تم تسجيلهم بالتأمينات على عكس طبيعة أعمالهم، فوجد عدد كبير من الموظفين في وزارة السياحة والاثار بعد توقف أعمالهم في السياحة اضطرتهم الظروف أن يعملوا مدرسين.

وأضاف "مستشار وزير السياحة الاسبق"، خلال استضافته فى برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أن الموظف الذى خرج من مهنةة  السياحة إلى مهنة التدريس كان بالاتفاق مع الدولة، وذلك لأن من يعمل بمهنة السياحة لا يصلح له العمل في أى مجال أخر، إضافة إلى أن لم يوجد له أى مصدر رزق أخر، وبعد توقف السياحة فجأة فلم يستطيع هذا الموظف الانفاق على أسرته ولم يستطيع أن يواجه متاعب الحياة، فلذلك قام العديد من الموظفين بتقديم شكوي إلى أحد الجهات الرقمية.

وأشار "البطوطي"، إلى أنه كان يتمني أن تأخذ الدولة الـ 500 جنية التى كان يتم صرفهم لكل مرشد سياحي مع الملبغ الأول التى تم صرفه الذى يبلغ حوالى 14 ألف، وتقوم الدولة بالعمل في إنشاء بوليسة تأمين لجميع مرشدين الدولة المصرية.

وأكد وليد البطوطي، أن مصر الان تمتلك أماكن سياحية جديدة، ومنه أهمها اكتشافات سقارة، موضحا أن سقارة اصبحت منطقة سياحية بالكامل، بعد ان كانت عبارة عن هرم سقارة فقط ولكن الان تمتلئ بالعديد من الاكتشافات الأثرية.

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