الصحف السعودية: إجازة استيراد واستخدام لقاح أسترازينيكا لكورونا.. انخفاض مؤشر الإغلاق بالرياض بنسبة 67% خلال يومين في الرياض.. ومنح رخصة قيادة لحامل تصريح القيادة بشرطين

حرس الحدود السعودي: إحباط تهريب 750 ألف قرص أمفيتامين في الخفجي

إقبال كبير على لقاح «كورونا» في السعودية

المرور: شرطان لتحويل تصريح القيادة إلى رخصة دون إجراء اختبار









تناولت الصحف السعودية اليوم، السبت، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









وأبرزت صحيفة "عكاظ" تصريح المتحدث باسم حرس الحدود السعودي، بأن الدوريات الساحلية التابعة لقطاع حرس الحدود بالخفجي، تمكنت من إحباط محاولة تهريب 750 ألف قرص أمفيتامين.









وأوضح أنه تم استكمال الإجراءات النظامية كافة بحق المتهمين بتهريبها وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.









أما صحيفة "الشرق الأوسط"، فقد سلطت الضوء على مراكز لقاحات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) في مختلف مناطق السعودية والتى تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.









وذكرت وزارة الصحة أن هذه المراكز تستقبل المسجلين في تطبيق «صحتي» وتُجدول مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام، ناصحةً الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح مجانًا حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بالفيروس.









وفى صحيفة "عاجل"، أوضح المرور السعودي، أنه يتم منح رخصة قيادة لحامل تصريح القيادة، دون إجراء اختبارات، بشرطين، وهما المراجعة خلال سنة من انتهاء التصريح، وإتمام عمر 18 عامًا.









وذكر المرور –عبر تويتر– ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «تنص المادة (٣٩) فقرة (٤) من نظام المرور، بأنه في حالة مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح، وإتمامه لسن ١٨ عامًا، فيعطى رخصة قيادة دون اختبار».









أما صحيفة "الجزيرة"، فقد تناولت إجازة الهيئة العامة للغذاء والدواء استخدام لقاح شركة «أسترازينيكا» البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد- 19) الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وجاءت إجازة «الهيئة» استخدام اللقاح والسماح باستيراده استنادًا إلى البيانات المقدمة لها، التي تمتْ مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة، وبناءً عليه ستبدأ الجهات الصحية في المملكة بإجراءات استخدام لقاح «أسترازينيكا» وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك.









كما ستقوم «الهيئة» بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه، وأشارت «الهيئة» إلى أنها تعمل وفق آلية علمية للموافقة على استخدام اللقاحات، إذ تقوم بدراسة سلامة وفاعلية وجودة اللقاحات من خلال التجارب والدراسات السريرية، والبيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثباتية المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية.









وشملت إجراءات الهيئة عقد اجتماعات عدة مع خبراء وعلماء مختصين - محليين ودوليين - لأخذ مرئياتهم، إضافة إلى الاجتماع مع الشركة المُصنّعة وممثليها للإجابة عن الاستفسارات التي تقدمها «الهيئة» والفريق العلمي الاستشاري للأمراض المعدية المُنبثق من اللجنة الاستشارية العلمية للدراسات السريرية.











وفى صحيفة "الوئام"، أعلنت أمانة الرياض أن التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازيّة يتزايد في ظل الرقابة المشددة.







