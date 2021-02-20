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بين الناس

عمره يتعدى الـ150 عاما.. محلج القناطر الأثري يتحول لخرابة مهملة

السبت 20/فبراير/2021 - 07:01 م
صدى البلد
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سارة عبد الله- صلاح مهدي
تشتهر محافظة القليوبية بالعديد من المناطق الأثرية والنيلية، التي يقصدها الزوار من كل حدب وصوب، ومن أهمها مدينة القناطر الخيرية التي تشتهر بالحدائق والمتنزهات، ولكنها مؤخرًا تعرضت لأهمال كبير.


ولعل أبرز معالمها، محلج القطن الأثرى الذي يرجع لعصر محمد على باشا، ويتخطى عمره المئة عام، ولكنه توقف عن الإنتاج من التسعينات، ويضم أقدم ماكينة على مستوى العالم للغزل والنسيج وثانى أكبر ماكينة فى الشرق الأوسط والعالم، ولكنه لم يستغل أثريا كما ينبغي، وأصبح خرابة مهملة، مكان مهجور من عبق التاريخ.


ويشتهر المحلج بتصميم هندسي فريد، على مساحة كبيرة تتخطى ال28 ألف متر مربع، قام بإنشائه الخواجة قسطندى ميشل سلفاجوا عام ( 1312هـ - 1894م)، ويطل على كورنيش مدينة القناطر الخيرية.


ويطالب الكثيرون بأن يتم استغلال المحلج التاريخي، والاستفادة من الماكينة الانجليزية المنشأ والوحيدة بمصر الذي يرجع عمرها لمئات السنين، والتي من المؤكد عدم صلاحيتها للعمل، ولكن من الممكن أن تصبح رمزًا أثريا يجذب السياح.


 ويناشد المواطنون وزارة الآثار، بأن ترمم المحلج الذي يقع بمنطقة حيوية ونشطة بالقناطر، وتحوله لمتحف أثري أو مزار عالمي أو حتى فندق تاريخي بدوره تنشيط السياحة الداخلية بالقناطر، وإحداث طفرة جميلة تجذب الزوار للمدينة، بدلًا من إهماله وتحوله لمبنى يسكنه القطط والكلاب الضالة.


وتوجهت وزارة الآثار المصرية للنظر في أمر محلج القطن الأثري، لتسجيل وتوثيق كافة احداثياته بالتصوير الأثري، ولكن تبقى الخطوات الاخيرة هي الأمل لتحويله لمكان يقصده الزوار من مختلف الانحاء.
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