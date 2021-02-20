أسرة "هالة" أول مولودة تحمل اسم وزيرة الصحة: شهدنا تحسن الخدمات وتوفير كافة المستلزمات الطبية.. صور

أطلقت سيدة اسم وزيرة الصحة "هالة" علي طفلتها بعد ولادتها داخل مجمع الإسماعيلية الطبي في أول حالة ولادة قيصرية بعد افتتاح الرئيس السيسي له.





من جانبه، قال إبراهيم حسن إبراهيم، عامل بشركة زراعية، بمحافظة الإسماعيلية، إنه كان حريصا علي التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصادف موعد ولادة زوجته بسمة سليمان البعلي، بعد افتتاح الرئيس السيسي لمجمع الإسماعيلية الطبي بأيام، وتوجهوا الي اقرب وحدة صحية، وتم التنسيق، مع ادارة المجمع، بحيث يتم اجراء العملية القيصرية به، وبالفعل تمت العملية بنجاح، مشيرا الي تحسن الخدمات وتوفير كافة المستلزمات الطبية، واجراء العملية بالمكان دون ان ينفق جنيها واحدا.





وفي السياق ذاته، قالت بسمة، الام، انها حرصت علي اطلاق اسم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد علي طفلتها الثالثة، تقديرا لجهودها الواضحة في المجال الطبي بمحافظة الاسماعيلية، و توافر الامكانيات بمجمع الاسماعيلية الطبي، لافتة الي انها تشعر وكانها انجبت طفلتها هالة داخل مستشفي خاص كبري.





اشارت الام، الي ان لديها طفلتيين هما ميرنا ٨ سنوات وورود ٥ سنوات، وانها المرة الاولي ان تنجب فيها دون تحمل اي نفقات مقابل اجراء عملية الولادة القيصرية.





قال الدكتور نادر اللبيدي استشاري النساء والتوليدء: "شرفت بان اقوم باجراء اول حاله ولادة بالمجمع الطبي بالاسماعيلية بعد الافتتاح مع الزملاء الدكتور محمد ابو الحسن اخصائي النسا والتوليد والدكتور محمد صلاح سالم نائب القسم بوجود وكيل اول المجمع الدكتور عادل حسان".





متمنيا ان يكون المجمع الطبي بالاسماعيلية فتحه خير وملاذ للفقراء.





وقال الدكتور نادر اللبيدي أن السيدة أطلقت اسم "هالة" علي نجلتها بعد ما شاهدته من تطور داخل مجمع الإسماعيلية الطبي وحسن استقبالها وتطوير المنظومة الصحية.





وأضاف ان السيدة خضعت للجراحة بغرفة العمليات المجهزة بأحدث التجهيزات، مشيرًا إلي ان منظومة التأمين الصحي الشامل ساعدت كثيرًا في تخفيف العبء عن المواطنين والأطباء بعمل تنظيم بشكل أفضل للحالات.

وأجرى الدكتور نادر اللبيدي استشاري النساء والتوليد أول عملية جراحية لولادة قيصرية بالمجمع الطبي لسيدة في العقد الثالث من العمر.



