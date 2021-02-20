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اقتصاد

ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو في ديسمبر

السبت 20/فبراير/2021 - 03:31 م
صدى البلد
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وكالات

أظهرت بيانات للبنك المركزي الأوروبي أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو اتسع في ديسمبر بفعل ارتفاع الفائض التجاري وانكماش أكبر للعجز في الدخل الثانوي، الذي يشمل التدفقات الخارجة مثل تحويلات المغتربين والضرائب.


وسجل التكتل الذي يضم 19 دولة ويتعامل باليورو فائضا لميزان المعاملات الجارية بقيمة 36.7 مليار يورو في ديسمبر ، ارتفاعا من 25.1 مليار يورو في نوفمبر وبما يزيد كثيرا عن 20.1 مليار المسجلة قبل عام وفقا للأرقام المعدلة.


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وفي الاثني عشر شهرا حتى ديسمبر ، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للتكتل، انخفاضا من 2.3 بالمئة في الفترة المقابلة.

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