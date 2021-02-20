ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 40.55 مليار درهم قيمة تداولات المؤسسات في الأسواق المالية منذ بداية 2021

السبت 20/فبراير/2021 - 04:01 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم

استحوذت تداولات المؤسسات الاستثمارية على نحو 65% من إجمالي التداولات المسجلة في أسواق المال الإماراتية منذ بداية العام الجاري 2021 بعدما قفزت قيمة الصفقات التي أبرمتها إلى 40.55 مليار درهم مع نهاية يوم 17 فبراير الجاري وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

ويعكس تفوق تداولات المؤسسات فيما تم إبرامه من صفقات تحولا كبيرا في السلوك الاستثماري في الأسواق المالية المحلية التي سيطرت عليها التداولات الفردية طيلة السنوات الماضية .

وبالإضافة إلى الأهمية الكبيرة لهذا التحول في زيادة عمق الأسواق المالية فإنه سيكون عنصرا مساعدا في ترقيتها إلى فئة الأسواق المتقدمة وهو الهدف الذي تسعى دولة الإمارات ممثلة بالجهات المعنية لتحقيقه خلال وقت قريب.


اقرأ أيضا:

وتفصيلا على مستوى حركة تداولات المؤسسات في الأسواق .. فقد بلغ إجمالي قيمة الصفقات التي أبرمتها في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 33.552 مليار درهم بيعا وشراء .


وشكلت تداولات المؤسسات نحو 78.7% من إجمالي التداولات في السوق والتي بلغت قيمتها 42.61 مليار درهم منذ بداية العام الجاري.


وبحسب احصائيات سوق العاصمة فقد بلغت قيمة مشتريات المؤسسات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تاريخ 17 فبراير الجاري 16.998 مليار درهم .

فيما وصلت قيمة مبيعاتهم إلى 16.564 مليار درهم ،وبذلك فقد بلغ صافي استثمارات هذه الشريحة من المستثمرين 434 مليون درهم .


أما في سوق دبي المالي فقد بلغ إجمالي قيمة تداولات المؤسسات 7 مليارات درهم بيعا وشراء ، شكلت نحو 36.2% من إجمالي التداولات البالغة قيمتها 19.324 مليار درهم بيعا وشراء.


وتوزعت تداولات المؤسسات بين مشتريات بقيمة 3.36 مليار درهم ومبيعات بقيمة 3.72 مليار درهم ،وبذلك فقد بلغ صافي استثماراتهم 360 مليون درهم .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات.. أسواق المال تواصل صعودها وترفع مكاسبها إلى 63 مليار درهم في 3 جلسات

اقتصاد الإمارات.. 1.55 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم منذ بداية 2021

اقتصاد الإمارات| 1.68 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب غير العرب منذ بداية 2021

اقتصاد الإمارات| سيولة تداولات الأسهم الإماراتية تتجاوز مجددا حاجز مليار درهم

اقتصاد الإمارات.. سيولة التداولات في سوق أبوظبي ترتفع إلى ملياري درهم خلال جلستين

ترشيحاتنا

20 مارس.. أولى جلسات محاكمة الإعلامي تامر أمين بسبب تصريحاته عن أهل الصعيد

بالأسماء.. إدراج عبد الله شحاتة مستشار مرسي و20 آخرين من عناصر اللجان النوعية على قوائم الإرهاب

لبحث إمكانية ضمه.. وفد إنجليزي يتابع مصطفى محمد أمام ألانيا سبور.. اليوم

خاص | مفاجآت في شهادة تميم يونس مطرب «سالمونيلا» بقضية الطبيب المتحرش

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

العراق.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن هذه الشركة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجلد الأسود.. ملك زاهر تستعرض أناقتها على إنستجرام

مواصفات تويوتا أفانزا 2021 و سعرها في سوق السيارات السعودي

تسبب سرطان القولون.. دراسة تحذر من تناول القهوة في هذا الوقت