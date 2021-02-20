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منوعات

كيم كارديشيان تضع شروطا لانفصالها عن زوجها

السبت 20/فبراير/2021 - 11:50 ص
كيم كارديشان - كاني
كيم كارديشان - كاني ويست
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مريم صليب
تداولت الصحافة العالمية خلال الأيام الماضية أخبارا عديدة تفيد برغبة النجمة الأمريكية كيم كارديشيان في الانفصال عن زوجها كاني ويست لأسباب كانت غير مفهومة في البداية ولكن مع مرور الأيام تبين السبب الحقيقي.


وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الفنانة الأمريكية كيم كارديشيان طلبت الانفصال عن زوجها وسرعان ما انتشرت الأخبار وأصبح الأمر واضحا للغاية بأنها قررت الانفصال نهائيا عن زوجها.


وأوضح كاني ويست أنه يشعر بالحزن والأسى بعد وصوله هو وكيم إلى قرار الانفصال، وأكد أن ذلك القرار لن يمر مرور الكرام في حياتهما، فكل منهما متعلق بالآخر فقد جمعت بينهما قصة حب لمدة 7 سنوات.


وذكرت الصحيفة أن كيم كارديشيان اشترطت أن تكون تربية أطفالهما بالمناصفة بين كل منهما وألا ينفرد أي منهما بتربية الأطفال، وأكدت أنه شرط متفق عليه من قبل الطرفين.


جدير بالذكر أن مزاعم انفصال كيم كارديشيان وكاني ويست، بدأت في منتصف عام 2020، وخرج بعدها كاني ويست في سلسلة من الحلقات للهجوم على كارديشيان وعائلتها، مما وسع الفجوة بينهما. 
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