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محافظات

تفاصيل انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من الوحدات المحلية بأبوكبير

السبت 20/فبراير/2021 - 11:12 ص
التيار الكهربائي
التيار الكهربائي
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محمد الطحاوي

أعلنت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، برئاسة المحاسب محمد حسن محمد الأباصيري في بيان لها أنه من المقرر إنقطاع التيار الكهربائي لمدة خمس ساعات، عن عدد من المناطق والقرى والوحدات المحلية التابعة لدائرة المركز وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة للوحة توزيع كهرباء القرى.

وأشار البيان إلى أن فترة الانقطاع ستكون بدايةً من الثامنة صباح اليوم السبت، وحتى الواحدة ظهرًا.

وأوضح البيان، أنه من المقرر انقطاع الكهرباء عن قري الوحدة المحلية بمنشية رضوان وقري الوحدة المحلية بالرحمانية وقري الوحدة المحلية ببني عياض وقرى جزيرة الأباظية واللبان والعجامية و قري الوحدة المحلية بهربيط ومصنع قها .

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية علي المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مشيرًا إلى إستمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم إستغلال المواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلي قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بإدارات أولاد صقر والحسينية والقنايات الصحية ، بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 9 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين ، كما تم ضبط وإعدام 2 طن و 435 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، وسحب 42 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة ، وتحرير 37 محضر جنحة صحية للمخالفين بمراكز شرطة أولاد صقر والحسينية والقنايات.

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