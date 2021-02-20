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رياضة

انطلاق الدورة الثانية لمدربي السباحة بالزعانف في اتحاد الغوص والإنقاذ

السبت 20/فبراير/2021 - 10:57 ص
صدى البلد
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انطلقت اليوم دورة مدربي السباحة بالزعانف بتنظيم الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، حيث افتتح الدورة الكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للغوص. 

وتقام الدورة على مدار يومين، ضمن سلسلة دورات الارتقاء بمستوى المدربين وتخريج جيل جديد حاصل علي الطرق الحديثة فى التدريب و اطلاعهم علي تعديلات القانون الدولي للسباحة بالزعانف. 

جدير بالذكر أنه أقيمت الأسبوع الماضى دورة المدربين بالقاهرة بمشاركة ١٥٠ مدربًا ومدربة، ويشارك فى دورة الإسكندرية ١٠٠ مدرب. 

وشهدت الدورة التي أقيمت بالإسكندرية حضور السباح العالمي الكابتن نبيل الشاذلى، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الغوص والإنقاذ العميد حسام الغزالي، وأشرف البكل، ويسرى عبد الفتاح، المدير التنفيذى، ويحاضر بالدورة الدكتور فارس أبازيد، دكتور محمد حسن، والدكتور معتز زين الدين، والحكم الدولي سامر عيسى.

من جانبه، قال سامح الشاذلي، إن اتحاد الغوص والإنقاذ بدأ منذ فترة خطة للارتقاء بمستوى لعبة السباحة بالزعانف والإنقاذ من خلال إقامة دورات للحكام القدامى والجدد، والمدربين والإداريين، خاصة في ظل التعديلات المستمرة لقوانين الاتحاد الدولي.

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