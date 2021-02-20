ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لنقل 5312 راكبا.. مصر للطيران تسير اليوم 64 رحلة جوية

السبت 20/فبراير/2021 - 10:55 ص
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار اليوم، السبت، 64 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 5312 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.


وتنطلق 64 رحلة جوية بمعدل 45 رحله دولية إلى كل من بيروت، باريس، بغداد، اكرا، لاجوس، تونس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، مدريد، موسكو، ميلانو، إسطنبول، جنيف، بروكسل، امستردام، كوبنهاجن، دبي، روما، ميونيخ، نيويورك، برلين (ألمانيا)، فيينا، فرانكفورت، البحرين، الخرطوم، عمان، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، و15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5312 راكبا.


وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.


كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

على متن 125 رحلة.. مصر للطيران تنقل 14 ألف راكب في عطلة نهاية الأسبوع

لنقل 7300 راكب.. مصر للطيران تسير اليوم 68 رحلة جوية

زيادة ملحوظة اليوم في رحلات الطيران الداخلية.. مصر للطيران تنقل قرابة 6 آلاف راكب

لنقل 5201 راكب.. مصر للطيران تسير اليوم 55 رحلة جوية

على متن 111 رحلة جوية.. مصر للطيران تنقل 9 آلاف راكب خلال 48 ساعة

مصر للطيران تنقل اليوم قرابة 9 آلاف راكب على متن 70 رحلة جوية

ترشيحاتنا

رئيس الجهاز الطبي بالأهلي يطمئن على ثنائي المريخ السوداني

6 غيابات عن فريق ليفربول قبل لقاء إيفرتون بالدوري الإنجليزي

من 500 لـ2000 جنيه.. رسوم تسجيل الشقق بداية من 4 مارس 2021

حكم المصافحة باليد بين الرجل والمرأة وهل تنقض الوضوء؟ الإفتاء ترد

دعاء للميت في شهر رجب من 18 كلمة يُشفع فيه النبي ويسقيه من يده الشريفة

لعشاق الليل.. دراسة تؤكد: السهر يؤثر على الصحة العقلية

Advertisements

بتوقيع وزير التعليم.. الجدول الرسمي النهائي لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يصل المديريات استعدادا لتطبيقه

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

أحرجت العريس .. عروس تطلب طلبا غير لائق في حفل زفافها.. شاهد

إهانة لا تغتفر.. الخارجية السودانية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إثيوبيا

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالسويس

من 500 لـ2000 جنيه.. رسوم تسجيل الشقق بداية من 4 مارس 2021

أسرة "هالة" أول مولودة تحمل اسم وزيرة الصحة: شهدنا تحسن الخدمات وتوفير كافة المستلزمات الطبية.. صور

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد الوصول لهويته.. تطورات جديدة حول المتحرش بالفنانة بدرية طلبة

الأعلى للجامعات يجتمع لمناقشة القرارات حول التيرم الثاني والامتحانات.. اليوم

دعاء التحصين من الحسد والعين بـ4 سور قرآنية.. رددها بعد صلاة الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: الإكثار من الدقيق الأبيض يهدد الإنسان بالموت

من الألماس وجلد التمساح.. سعر خرافي لـ ساعة مي عمر في أحدث ظهور لها

أسعار ومواصفات رينو داستر وكادجار في السوق المصرية موديلات 2021.. صور