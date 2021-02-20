لنقل 5312 راكبا.. مصر للطيران تسير اليوم 64 رحلة جوية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار اليوم، السبت، 64 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 5312 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.





وتنطلق 64 رحلة جوية بمعدل 45 رحله دولية إلى كل من بيروت، باريس، بغداد، اكرا، لاجوس، تونس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، مدريد، موسكو، ميلانو، إسطنبول، جنيف، بروكسل، امستردام، كوبنهاجن، دبي، روما، ميونيخ، نيويورك، برلين (ألمانيا)، فيينا، فرانكفورت، البحرين، الخرطوم، عمان، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، و15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5312 راكبا.





