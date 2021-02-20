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فن

اليوم الجزء الثاني.. صلاح عبدالله ضيف عمرو الليثي فى "واحد من الناس"

السبت 20/فبراير/2021 - 11:36 ص
صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
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محمد نحلة
يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، الفنان الكبير صلاح عبد الله في العاشرة مساء اليوم السبت في سهرة فنية خاصة تذاع ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة.

وتشهد حلقة اليوم لأول مرة ظهور خاص لزوجة الفنان الكبير صلاح عبد الله وأسرته بالكامل، ويواصل صلاح عبد الله كشف أسرار وكواليس تذاع لأول مرة ومنها سبب منع بناته من التمثيل، وبكاء صلاح عبد الله وانهياره  عند الحديث عن وفاة والدته وأخوه، وعلاقته بأسرته وأحلامه ومشاريعه المستقبلية.

يذكر أن الجزء الأول للقاء الفنان الكبير صلاح عبد الله بواحد من الناس تصدر نسب المشاهدة وحقق الترند الأول على تويتر في مصر، وأعرب صلاح عبد الله عن سعادته مروجًا للجزء الثاني اليوم بتغريدة على تويتر "الجزء التاني دا لو عجبكوا الأولاني ، والجزء التاني هوه الخُلاصة ، والله بقيت تريند ياصاصا".

وخلال الحلقة أطلق صلاح عبد الله العديد من التصريحات المهمة ومنها أن زوجته باعت شبكتها حتى يشتري التليفون الفوري ليستقبل أوردرات التصوير بالسينما، وكشف عن حياته ببولاق وأن شخصية صلاح وردة بفيلم "الفرح" سببت له ألما كبيرا معربا عن حزنه من بقاء الممثلين بلا عمل وخصوصا عند كبر السن.

وقال إن مشهده مع ماجد الكدواني بفيلم كباريه من أهم المشاهد "المستر سين"، وأن الراحل عزت العلايلي من أقرب الفنانيين إلى قلبه، وأنه قام بتأليف كلمات لأغنية في مسلسل أبو العلا ٩٠ وقام النجم الراحل محمود مرسي بغنائها لأول مرة.

يذاع برنامج واحد من الناس العاشرة مساء اليوم السبت على شاشة الحياة.
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