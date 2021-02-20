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أخبار البلد

سعفان: 28 ألف جنيه مكافأة نهاية الخدمة وتذكرة سفر لمصري في جدة

السبت 20/فبراير/2021 - 11:07 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
كلف وزير القوي العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة قيمة مكافأة نهاية الخدمة للمواطن المصري "أحمد .ش.ج" الذي كان يعمل لدي مؤسسة فرزة الفيصلية التجارية بأبها، وحصل علي حكم قضائى نهائى بمبلغ 6750 ألف ريال سعودي قيمة المكافأة، وقيمة تذكرة سفر بـ 700 ريال لصالحه، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال هيثم سعد الدين إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق  العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أشار فيه إلى أنه بالمتابعة نجح المكتب فى التواصل مع المؤسسة التي كان لديها المواطن المصري المذكور ومساعدته على تنفيذ الحكم القضائي النهائي لصالحه، وتم حصوله علي مبلغ 6 آلاف و750 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 28 ألفا و147 جنيها مصريا تقريبا ، وتم تحويل المبلغ على مصرف الراجحي بأبها  فى حساب المواطن ، فضلا عن قيمة تذكرة العودة للقاهرة بمبلغ 700 ريال.

وقدم المواطن الشكر  لوزارة القوي العاملة المصرية متمثلة في مكتب التمثيل العمالي علي سرعة الاستجابة لشكواه وتنفيذ الحكم القضائي لصالحه.
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