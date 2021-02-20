في ذكرى ميلاد سيف الله مختار.. قصة شهرة رغم محدودية الأدوار

تحل اليوم السبت، ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي الراحل سيف الله مختار، الذي اشتهر بمقولته الشهيرة "آبه" وشارك في العديد من أعمال السينما والمسرح والتلفاز، في فترة الستينات والسبعينات والثمانينات.





ومثل سيف الله مختار في عدد كبير من الأفلام المصرية، منها: فيلم "رجب فوق صفيح ساخن"، في عام 1979م، و"امرأة في السجن"، في عام 1984م، و"رمضان فوق البركان"، في عام 1984م.





برغم محدودية وصغر مساحة الأدوار التي كان يلعبها وتسند اليه في أغلب الأعمال التي ظهر ومثل بها طوال مشواره الفني إلا أن مجرد ظهوره في أي عمل كان يعتبر مكسبًا فعليًا للعمل ويعزز من فرص نجاحه حيث كان يجلب الفرحة والسعادة والضحك للمشاهد عند حضوره ويرجع ذلك الي اسلوبه المبتكر والمميز في الطابع الكوميدي.





برع الفنان سيف الله مختار في تقديم شخصية الساذج في جميع اعماله ويمكن ملاحظة أدائه لهذه الشخصيات في فيلمي "ممنوع في ليلة الدخلة والراقصة والطبال" وأيضا ظهرت افيهاته المميزة في أفلام "عماشة في الأدغال ..عالم عيال عيال .. مولد يا دنيا .. لقاء هناك ..افواه وارانب ...رجب فوق صفيح ساخن... الاحتياط واجب... رمضان فوق البركان ... هنا القاهرة".





واشتهر بمقولة "آبه" على نحو مضحك، وشارك في الكثير والعديد من أعمال السينما والمسرح والتلفاز في فترة الستينات والسبعينات والثمانينات.



