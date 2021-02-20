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مظاهرات فى إسبانيا.. والحكومة ترفض العنف

السبت 20/فبراير/2021 - 11:12 ص
مظاهرات أسبانيا
مظاهرات أسبانيا
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شيرين عادل
عرضت فضائية "يورو نيوز" مقطع فيديو يرصد اندلاع مظاهرات إسبانية عنيفة للتنديد بسجن أحد المطربين مع تأكيد رئيس الوزراء الإسباني رفضه اللجوء إلى العنف للتعبير عن الاحتجاج.


وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أمس، الجمعة، أن الحكومة الإسبانية ستتصدى لكل أشكال العنف غداة ليلة ثالثة من الاحتجاجات العنيفة المنددة بسجن مغني راب على خلفية تغريدات له مثيرة للجدل.


واندلعت التظاهرات العنيفة الثلاثاء الماضى بعدما أوقفت الشرطة بابلو هاسل (32 عاما) الذي كان يتحصن بجامعة في كاتالونيا لتجنب اقتياده إلى السجن، في قضية أثارت المخاوف إزاء حرية التعبير في إسبانيا.


وأوقف نحو مائة شخص منذ بدء الاحتجاجات، من بينهم 16 الليلة الماضية في برشلونة وفالنسيا (شرق)، فيما أصيب عشرات الأشخاص بجروح، بحسب السلطات المحلية، من بينهم شابة فقدت عينها ليل الثلاثاء الماضى في برشلونة، إثر إصابتها بعيار مطاط أطلقته الشرطة.


وأصيب الكثير من عناصر الشرطة بجروح بعدما عمد متظاهرون إلى رشقهم بالحجارة، كذلك أضرم المتظاهرون النار في حاويات قمامة وفي حواجز نشرتها الشرطة وأشياء أخرى في الشوارع.


ورغم أن التظاهرات بدأت في كتالونيا التي يتحدر منها المغني، إلا أنها امتدت إلى مدن أخرى من بينها مدريد.
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