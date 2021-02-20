ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مرتاح الضمير.. أول تعليق من فادي صوان بعد تنحيه عن قضية تفجيرات مرفأ بيروت

السبت 20/فبراير/2021 - 11:15 ص
صوان
صوان
Advertisements
محمود نوفل
أفاد موقع "لبيبانون ديبت" نقلًا عن  مصادر مُقرّبة من فادي صوّان، قاضي التحقيقات السابق الخاص لتفجيرات مرفأ بيروت، قوله "أنا مرتاح الضمير لما أنجزته، ومرتاح لقرار تنحيتي"، مشيرا إلى أنه "صوّان" يفضل ألف مرّة ترك الملف على أن يكسر قرارًا قضائيًا حفاظًا على هيبة تلك السلطة.

وأوضح المصدر، أن القاضي "صوّان"، أدرك لدى تعيينه، أنه سيكون عرضةً للضغوط السياسية، نافيةً أن يكون رضخ لضغط الشارع. 

كما كشف المصدر، عن أن القاضي سيخرج على الشعب اللبناني بكلمة عن الأحداث التي مرت القضية في الوقت المناسب. 

وكان لبنان شهد قرارًا من محكمة التمييز بتنحية القاضي فادي صوان عن قضية "تفجيرات مرفأ بيروت"، وتعيين القاضي طارق البيطار لمباشرة مسلسل التحقيقات.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المدعي العام في حادث انفجار بيروت يتنحى عن متابعة القضية

بعد رفضه المثول.. قرار عاجل من قاضي التحقيقات بشأن دياب في قضية تفجير مرفأ بيروت

بعد اعتذار قاضي التحقيقات.. تطور جديد في ملف تفجيرات مرفأ بيروت

بقرار المحكمة.. إعادة ملف تفجير مرفأ بيروت إلى المحقق فادي صوّان

صادر من الإنتربول.. تحرك جديد بشأن التحقيق في تفجير مرفأ بيروت

لبنان.. قرار عاجل من قاضي التحقيقات بشأن تفجيرات مرفأ بيروت

ترشيحاتنا

أكثر لاعب أناني.. لاعب ليفربول السابق يهاجم محمد صلاح

أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم

من 500 لـ2000 جنيه.. رسوم تسجيل الشقق بداية من 4 مارس 2021

دراسة: الإكثار من الدقيق الأبيض يهدد الإنسان بالموت

مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالسويس

الحسين وباب الوزير تدخل التطوير.. مشروع ضخم لإعادة إحياء المنطقة وقرار هام من المحافظ

Advertisements

بتوقيع وزير التعليم.. الجدول الرسمي النهائي لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يصل المديريات استعدادا لتطبيقه

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

أحرجت العريس .. عروس تطلب طلبا غير لائق في حفل زفافها.. شاهد

إهانة لا تغتفر.. الخارجية السودانية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إثيوبيا

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالسويس

من 500 لـ2000 جنيه.. رسوم تسجيل الشقق بداية من 4 مارس 2021

أسرة "هالة" أول مولودة تحمل اسم وزيرة الصحة: شهدنا تحسن الخدمات وتوفير كافة المستلزمات الطبية.. صور

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد الوصول لهويته.. تطورات جديدة حول المتحرش بالفنانة بدرية طلبة

الأعلى للجامعات يجتمع لمناقشة القرارات حول التيرم الثاني والامتحانات.. اليوم

دعاء التحصين من الحسد والعين بـ4 سور قرآنية.. رددها بعد صلاة الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: الإكثار من الدقيق الأبيض يهدد الإنسان بالموت

من الألماس وجلد التمساح.. سعر خرافي لـ ساعة مي عمر في أحدث ظهور لها

أسعار ومواصفات رينو داستر وكادجار في السوق المصرية موديلات 2021.. صور