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وكيل الشباب بالبحيرة: مبادرة حياة كريمة كان لها أثر كبير في تطوير مراكز الشباب

السبت 20/فبراير/2021 - 11:35 ص
الدكتور إبراهيم
الدكتور إبراهيم خضر، وكيل الشباب والرياضة بالبحيرة
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور إبراهيم خضر، وكيل الشباب والرياضة بالبحيرة، إن مبادرة "حياة كريمة" كان لها أثر كبير جدا في تطوير المنشآت المختلفة، خاصة مراكز الشباب، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، وإنه باستكمال المبادرة في مراحلها الأخرى سيتم استلام والانتهاء من 7 مراكز شباب جدد في 30 مايو من العام الجاري، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من حوالي 5 أو 6 مراكز بالفعل.


وأضاف الدكتور إبراهيم خضر، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن مبادرة تطوير الريف المصري سيكون لها أثر أيضا في تطوير مراكز الشباب والمشروعات الرياضية، وبالفعل دخل من ضمنها 6 مراكز إدارية بالبحيرة، بواقع 250 مركز شباب، وذلك بالتنسيق مع المحافظ والوزارات والهيئات المعنية.


وأوضح أن ملف الاستثمار بوزارة الشباب توليه الوزارة اهتماما كبيرا، ولذلك أصبح هناك سياسة حق الانتفاع لحمامات السباحة، وتم طرح 28 مشروعا وانتهت من 6 منها بنظام حق الانتفاع، مشيرا إلى أنه في 20 مايو القادم سيتم استلام 4 حمامات سباحة بمحافظة البحيرة.


ولفت إلى أن المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة "حياة كريمة" لتطوير مراكز الشباب بلغت تكلفتهما حوالي 50 مليون جنيه. 

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