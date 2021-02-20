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أخبار البلد

مات مقهورا من قلة الشغل.. لميس سلامة تنعى مهندس صوت سابق بقناة المحور

السبت 20/فبراير/2021 - 11:33 ص
المهندس هاني صبري
المهندس هاني صبري
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حمادة خطاب
نعت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، هاني صبري مهندس الصوت السابق بقناة المحور الفضائية .

وقالت سلامة في بوست على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك : "عارفين يعني إيه حد يموت عشان مش لاقي شغل!!!!!.. وده مش أي حد!! هاني صبري يا جماعة (قصدي المهندس الكبير هاني صبري) اللي الناس بتترحم عليه من امبارح ده ، كان حاجة كبيرة ومهمة جدا جدا كان اسم كبير كان تاريخ".

وأضافت : "سنين علي سنين وهو شغال في المحور، كانوا أصحابه نجوم، وكانت اوضة الصوت بتاعته في قناة المحور دي كنا بنفرح لما بنعدي من جانبها، كنا بنخبط قبل ما ندخل عليه عشان بنحبه وبنحترمه رغم انه شاب في سننا بس كان ليه هيبة كدة، واللي كان يدخل يقعد عنده شوية كان يطلع مبسوط وبيحكي انه كان قاعد مع المهندس هاني صبري، كان وقت الشغل والهوا وتسجيل البرامج مايجرؤش حد يفتح عليه باب اوضته لان وقت الشغل شغل وأحسن شغل كان بيطلع من المهندس هاني صبري، عشان كان من أشطر وأقوي مهندسين الصوت اللي عرفناهم في شغلانتنا يا جماعة في الاخر يموت مقهور من غير شغل!!!".

واختتمت : "الله يرحمك يا هاني كانت كل الناس بتحبك وكلهم دلوقتي بيدعولك.. قهرتنا ووجعت قلبنا ربنا يعلم، ربنا يعين كل واحد قاعد في بيته مش عارف يشتغل ويقوي كل واحد في شغله عشان الوجع بيبقي جامد أوي لما بيبقي ليه علاقة بشغلك اللي بتعشقه واديته حياتك وهو مصدر دخلك الوحيد".
مات مقهورا من قلة الشغل.. لميس سلامة تنعى مهندس صوت سابق بقناة المحور
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