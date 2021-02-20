رئيس مياه الشرب بشمال سيناء يكشف عن مواقع محطات التحلية بالمحور الساحلي.. فيديو

قال المهندس مصطفي عبدالفتاح، رئيس قطاع مياه الشرب بشمال سيناء، إن منطقة الريسة تعتبر أول مناطق التحلية بشمال سيناء، حيث لم تدخل مياه التحلية منطقة شمال سيناء من قبل، منوها إلى أنه تم البدء في بناء وحدات مصغرة طاقتها لا تتجاوز 200 متر مكعب يوميا، في وسط سيناء منذ عام 2006، وذلك لتلبية احتياجات مطالب سكان شمال سيناء على أرض الوسط.





وأضاف"مصطفي عبدالفتاح"، خلال حواره في برنامج "الان" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الدولة تتجه لزيادة مصادر المياه للمواطن على أرض شمال سيناء، حيث تم الاتجاه لإنشاء محطات التحلية، وعن طريق تلك المحطات يتم انتاج مياه الشرب الصالحة للإستخدام، التى تعتبر مصدرا إضافيا وبديلا في حالة نقص مياه النيل.





وأشار"عبدالفتاح"، إلى أن منطقة شمال سيناء كانت تتغذى من قبل على مياه الابار الجوفية ومياه النيل، ولكن حدثت طفرة على أرض المحافظة عند إضافة منظومة مياه التحلية، تمثلت في زيادة المياه المنتجة يوميا، تلبية احتياجات المواطنين بصورة مرضية والقضاء على نظام منوبات الضخ بالعريش، موضحا أن منوبات الضخ عبارة عن أن كل حي بالمحافظة يأخذ نصيبه من المياه يوم واحد فقط من الاسبوع.





وأكد أنه تم إنشاء محطات تحلية على المحور الساحلي، ممثل في إنشاء محطة تحلية في بير العبد بشمال سيناء، 4 محطات تحلية في غرب العريش، إضافة إلى أن تم إنشاء محطة بمدينة رفح بقدرة 65000 متر مكعب يوميا.





