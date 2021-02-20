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منوعات

بعد شائعات الانفصال.. أول ظهور لترامب وزوجته خارج البيت الأبيض .. شاهد

السبت 20/فبراير/2021 - 12:07 م
ترامب يلتقط الصور
ترامب يلتقط الصور مع معجبيه
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مريم صليب
اختفى الرئيس الأمريكي السابق عن الأنظار عقب إعلان خسارته في الانتخابات الأمريكية أمام منافسه جو بايدن، وبعد الخسارة انتشرت شائعات كثيرة عن حدوث خلافات بين ترامب وزوجته ميلانا بسبب خسارة السلطة. 

حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أحد رجال الأعمال المشاهير في ولاية يرجينيا نشر صورة تجمع بين الرئيس السابق دونالد ترامب وزوجته ملايانا ترامب بعد مزاعم انفصالهما التي انتشرت مؤخرا.

نشر رجل الأعمال الأمريكي الشهير كيث أوتو صورة عبر حسابه على إنستجرام في احتفالات عيد الحب ظهر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقط الصور التذكارية مع المعجبين في المكان. 

جدير بالذكر أن كل من ترامب وميلانا بالرغم من توجدهما في نفس المكان، إلا أن كل منهما كان يلتقط الصور مع المعجبين بمفرده ولم يظهر الثنائي في صورة واحدة، مما وضعهما محلا للنقد وتخمين إذا ما كانوا انفصلوا بالفعل أم هو تحرر من البروتوكول. 
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