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35 ألف فرصة علاج.. أخصائي إدمان يكشف عن المتعاطين وأماكنهم

السبت 20/فبراير/2021 - 12:14 م
الدكتور هشام جمعة،
الدكتور هشام جمعة، أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان
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فرح علاء الخولي
وصف الدكتور هشام جمعة، أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان، افتتاح الدولة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لـ 3 مراكز لعلاج الإدمان بأنه أحد الإنجازات والمشروعات المهمة جدا لصندوق الإدمان، خصوصا وأن السعة الاستيعابية الإجمالية لها تبلغ 35 ألف فرصة علاج لمرضى الإدمان كل عام، لافتا إلى أنه تم علاج 132 ألف حالة عام 2020، وبذلك سنتقدم بشكل ملحوظ جدا في علاج الإدمان بمصر.

وقال الدكتور هشام جمعة، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على التلفزيون المصري، إن الـ 3 مراكز أماكنها مختلفة، منوها بأن مركز مطروح يضم 135 سريرا ويخدم محافظتي مطروح والإسكندرية، بينما مركز بورفؤاد فيه 80 سريرا ويخدم مدن القناة ومحافظة شمال سيناء، والمركز الـ 3 متواجد في محافظة البحر الاحمر ويخدم قنا والأقصر أيضا وفيه حوالي 96 سريرا.

وأوضح أنه جارٍ الإعداد لمسح قومي شامل وستظهر نتائجه في القريب العاجل حتى يتضح التوزيع الجغرافي لكل ما يتعلق بالإدمان والمخدرات في مصر، مشيرا إلي أن صندوق الإدمان هو الجهة الوطنية المسئولة عن رصد الإدمان وظاهرة المخدرات في مصر، ولذلك يجب أن يعرف كل التفاصيل المتعلقة بتلك القضية.

وأضاف أنه تتم دراسة الأعمار المنتشر بينها الإدمان والمراكز التي يوجد بها المتعاطون، منوها بأن آخر إحصائيات في 2020 أثبتت أن التعاطي يشمل 43% من الشباب من سن 20 إلى 30 سنة ونسبة 1% تحت 15 سنة.

وذكر أن أماكن تركز تعاطي المخدرات وفقا للمحافظات تختلف من وقت للآخر ولكن وفقا لإحصائية 2020 أثبتت أن أكثر المحافظات للمتعاطين "القاهرة والجيزة".

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