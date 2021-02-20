النائب خالد عيش يشيد بتوفير الدعم للمزارعين بالمناطق الصحراوية والحدودية

أشاد النائب خالد عبد اللطيف عيش، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، باهتمام الحكومة بتوفير جميع أنواع الدعم للمزارعين بمختلف المناطق الصحراوية والحدودية، من خلال قيام مركز بحوث الصحراء بالمرور على معظم المزارعين بالمناطق الحدودية من خلال محطاته البحثية المنتشرة بجميع محافظات مصر الصحراوية.









وقال "عيش"، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، إن هذا الاهتمام الحكومى بهذه المناطق يحقق نتائج إيجابية لصالح الزراعات داخل هذه المناطق الواعدة والتى تعتبر أراضيها من أجود الأراضى، كما أنها تسهم فى حل المشكلات التى تتعرض لها هذه المناطق، خاصة فيما يتعلق بتطهير الآبار لاستيعاب معظم مياه الامطار للاستفادة منها خلال فترات الجفاف ومواجهة مشكلات جميع السدود الحجرية والترابية، وتوجيه البدو بضرورة المشاركة في إعادة تأهيل تلك السدود، إضافة إلى تقديم النصح والإرشاد للمزارعين بضرورة ري الزراعات للتخفيف من شدة البرودة والصقيع التي تتعرض لها بعض المحاصيل فى المناطق الحدودية والصحراوية.









وأشاد النائب خالد عبد اللطيف عيش، بمرور الفرق البحثية من وزارة الزراعة على مختلف المناطق الحدودية والصحراوية خاصة بنطاق شمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وواحة سيوة والاهتمام بالمرور على الزراعات المكشوفة والمحمية وتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين وإرشاد المزارعين بضرورة رش المغذيات والأحماض الأمنية، وكذا رش مركبات تحتوي على سلسكات بوتاسيوم لجميع الزراعات، وذلك لإحداث الاتزان بين النبات والجو مع ضرورة إحكام وغلق جميع منافذ الصوب الزراعية للحفاظ على الزراعات داخل الصوب من شدة الرياح التي تعرضت لها المحافظة خلال موجة الطقس السيئ.









وأضاف: "هذا بالإضافة إلى تقديم جميع الدعم الفني والإرشادي للمزارعين والبيانات والمعلومات الخاصة بالأرصاد الجوية والتنبؤات المستقبلية للتغيرات المناخية لتجنب موجات الطقس السيئ، إضافة إلى تفقد الفرق الزراعية لمختلف الزراعات داخل الوديان للوقوف على مدى الأضرار التي لحقت بالمزارعين نتيجة السيول التي تعرضت لها معظم الوديان وأثرت بدورها على بعض الزراعات وتوفير شتلات بديلة لأشجار الزيتون والليمون للمزارعين تعويضا للأشجار التي أتلفتها السيول خلال موجة الطقس الحالية".







