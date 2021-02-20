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فن

المغربية زينب تطلق برومو كليب كيفي كيف الناس

السبت 20/فبراير/2021 - 12:10 م
المغربية زينب أسامة
المغربية زينب أسامة
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محمد نحلة
أطلقت المغربية زينب أسامة، الإعلان الدعائي الخاص بفيديو كليب أغنيتها الجديد " كيفي كيف الناس " ، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان خالد سلام وتوزيع بلال أفريكانو، أما الكليب تم تصويره تحت إشراف المخرج سعيد موسارية.  

" كيفي كيف الناس " وهي ثاني أعمال ألبوم زينب الجديد، وهي باللهجة المغربية وذلك بعد النجاح الذي حققته أغنية " دار العام ".

" برا المقارنة " هو العنوان الذي أطلقته زينب على ألبومها، إذ يتضمن أنماط موسيقية مختلفة وتوليفة من لهجات مختلفة من بينها: اللهجة المغربية والمصرية والخليجية... ومفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا.

تعاونت زينب في ألبومها الجديد، مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين من قبيل: خالد سلام، محمد النادي، مدين، مصطفى شكري، أحمد الجندي، سام إيميل، محمود عبدالله، أحمد المالكي، طارق عبدالجابر، أسامة عبدالهادي، بلال أفريكانو.

يشار أن أخر أعمال زينب اسامة، أغنية " دار العام " اولى أغاني ألبوم " برا المقارنة " حيث إختارت أن تدمج فيها الموسيقى العصرية مع بعض إيقاعات العيطة لتوافق كلمات الأغنية والجمل اللحنية التي صاغها الفنان خالد سلام ووزعها بلال أفريكانو.

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