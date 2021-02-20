برلماني: سقطة تامر أمين لا تغتفر.. ويجهل القيم والمبادئ التي تربى عليها أهل الصعيد

‏وصف النائب السكندرى بمجلس النواب محمود قاسم أن إساءة الإعلامي تامر أمين لأبناء وجماهير الصعيد بأنها سقطة لا تغتفر ويجب محاكمته عليها محاكمة عاجلة حتى يكون عبرة لمن يحاول المساس بالصعايدة مؤكدًا ان تامر أمين يجهل القيم والمبادئ والتقاليد العريقة ورفيعة المستوى التى تربى عليها أهل الصعيد.





وقال " قاسم " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزير الدولة للأعلام انه يجب على المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام التحقيق الفورى مع الإعلامي تامر أمين لإساءته البالغة لجماهير وابناء الصعيد العريقة، خاصة وأن هذا الإعلامي الجاهل بعادات وقيم الصعيد الأصيلة أدعى كذبًا وزورًا انه فى الريف والصعيد يقوم الناس بالخلفة حتى يقوموا اولادهم بالصرف عليهم من خلال تشغليهم فى ورش كما يقوموا بشحن بناتهم الى القاهرة ليعملن خادمات بالمنازل وهذه الإساءة البالغة منه أدت الى وجود حالة من الغضب والاحتقان الشديدين لدى ابناء وجماهير الصعيد.



