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محافظ شمال سيناء: المدن الساحلية تمتلك ما يكفيها من محطات تحلية البحر

السبت 20/فبراير/2021 - 12:18 م
محطات تحلية
محطات تحلية
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شيرين عادل
قال اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء،  إن مدينة الشيخ زويد يوجد بها 2 عدد محطة تحلية بالإضافة لعدد 2 محطة ب مدينة رفح ، لافتأ إلى أن المدن الساحلية فيها بما يكفيها من محطات تحلية البحر. 

وأضاف "شوشة"، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج مصر بتبنى والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز ، أن مدينة العريش بها 25 ألف م3 من محطات تحلية المياه بالإضافة لإجمالى 50 ألف م3 من مياه النيل. 

وأشار إلى أن الوزارة كانت تواجه أزمة ب محافظة شمال سيناء سواء لمياه الشرب أو مياه الزراعة وسط سيناء لافتا أن المحطة العملاقة فى المحافظة بإجمالى 300 ألف م 3 مكعب يوميأ  قضت على هذه الأزمة من المقرر أن تغطى وسط سيناء سواء مجتمعات زراعية، صناعية وتعمير وسط سيناء.

ولفت إلى أن المحافظة تهدف لزيادة عدد سكان المحافظة إلى  5 مليون نسمة مع تلبية احتياجتهم فى المياه ، مشيرأ إلى أن كل نوع مياه له استخدامه الخاص سواء لاستخدامه فى محطات تحلية المياه أو مياه نهر النيل.

وتابع أن محور التنمية الزراعية يعتمد على 3 أنواع من المياه أوله مياه النيل التى تأتى من ترعة السلام والتى تصل 275 ألف فدان ، أما المحور الثانى هى المياه المعالجة ثم المياخ الجوفية والتى يتم  فيها زراعة التجمعات التنموية فى شمال وجنوب سيناء.
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