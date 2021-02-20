محافظ شمال سيناء: المدن الساحلية تمتلك ما يكفيها من محطات تحلية البحر

قال اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن مدينة الشيخ زويد يوجد بها 2 عدد محطة تحلية بالإضافة لعدد 2 محطة ب مدينة رفح ، لافتأ إلى أن المدن الساحلية فيها بما يكفيها من محطات تحلية البحر.





وأضاف "شوشة"، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج مصر بتبنى والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز ، أن مدينة العريش بها 25 ألف م3 من محطات تحلية المياه بالإضافة لإجمالى 50 ألف م3 من مياه النيل.





وأشار إلى أن الوزارة كانت تواجه أزمة ب محافظة شمال سيناء سواء لمياه الشرب أو مياه الزراعة وسط سيناء لافتا أن المحطة العملاقة فى المحافظة بإجمالى 300 ألف م 3 مكعب يوميأ قضت على هذه الأزمة من المقرر أن تغطى وسط سيناء سواء مجتمعات زراعية، صناعية وتعمير وسط سيناء.





ولفت إلى أن المحافظة تهدف لزيادة عدد سكان المحافظة إلى 5 مليون نسمة مع تلبية احتياجتهم فى المياه ، مشيرأ إلى أن كل نوع مياه له استخدامه الخاص سواء لاستخدامه فى محطات تحلية المياه أو مياه نهر النيل.



