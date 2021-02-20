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عبقرية فرعونية ومش صدفة.. تعرف على سر تعامد الشمس في المعابد المصرية

السبت 20/فبراير/2021 - 12:48 م
الدكتور أحمد عوض،
الدكتور أحمد عوض، الباحث في الظواهر الأثرية والفلكية
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور أحمد عوض، الباحث في الظواهر الأثرية والفلكية، إن سر تعامد الشمس في المعابد المصرية الفرعونية، ليس مجرد صدفة ولكن يتم وفق مفاهيم عقائدية وفى إطار مقدس، والمصرى القديم كان له حسابات دقيقة خلال إنشاء المعابد، معقبا: "المصري القديم مبيعملش حاجة بالصدف، كل حاجة عنده كان ليها مفاهيم عقائدية وفي إطار مقدس".


وأضاف الدكتور أحمد عوض، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن تعامد الشمس وفق طقوس بداية من وضع أساسات المعابد والأهرامات والمقابر، حتى يستطيع أن يقابل شروق الشمس في أوقات معينة، فسرها: "بأنها مرتبطة بأعياد طبقا لكل معبد"، مشددا على أن هذا الأمر له قدسية بالغة ومن ضمن الطقوس داخل المعابد أن يتم توجيهها تجاه مشرق الشمس، وفق أوقات معينة وفق أعياد معينة طبقا لكل معبد على حدة، حيث إن دخول أشعة الشمس إلى المعابد، له صفة ورمزية الحياة.


وأوضح الباحث بالظواهر الأثرية، أنه تم إجراء دراسة على معابد مثل الدير البحرى، ومقصورة بيت الولادة، ودير الحجر في الوادى الجديد، وغيرها، مشيرا إلى أن هذه المعابد تخضع إلى مفهوم واحد من حيث المرجعية العقائدية عند المصرى القديم.


وأشار إلى أن الزاوية الأفقية لمعبد أبو سمبل 100 ونصف درجة، وذلك بالقياس باتجاه عقارب الساعة مع الشمال، وهذا يعني أن الشمس تتواجه عليه في فبراير 21 و12 أكتوبر في هذا الموقع، وبناءً عليه يكون شعاع الشمس متعامدا على اصطفاف محور المعبد.


وذكر أن معبد أبو سمبل هو درة التاج في هذه الظواهر وأيقونتها، لأنه لن يتمتع فقط بالظاهرة الشمسية، وإنما أيضا وجود ظاهرة نجمية وفقا لبحوث اليونسكو.

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