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شاهد.. إنجازات مبادرة حياة كريمة في محافظة أسوان

السبت 20/فبراير/2021 - 12:47 م
حياة كريمة
حياة كريمة
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ياسمين القصاص
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، تقريرا باسم "انجازات مبادرة حياة كريمة في اسوان"، حيث أن  مبادرة "حياة كريمة" تؤكد مدى اهتمام الدولة بالمواطنين فى القرى والنجوع من أجل تحقيق حياة كريمة كاملة وتوفير كافة المرافق والبنية التحتية والاحتياجات الأساسية لهم.

ولرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.

وأشار محافظ أسوان ، إلى أن هناك 14 مشروعًا لصندوق تحيا مصر بالمحافظة سيجرى افتتاحه قريبًا، منهم 4 مشروعات جاهزة للافتتاح في القريب العاجل، مثل مستشفى بنبان قبلي ومنطقة صناعية ووحدة صحية .

وتابع محافظ أسوان ،أن المحافظة كان بها 288 وحدة متوقفة على البنية التحتية، لكن الصندوق أقام البنية التحتية لها، كما أن الصندوق يلبي كل احتياجات المحافظة بسرعة.

واكد محافظ أسوان ، أنه فى ظل أزمة كورونا ، لم يترك الصندوق أي شيء إلا وعمل به مثل المعدات والمطهرات وأجهزة التنفس الصناعي، ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي من مجهوداته المقدمة لنا، وبخاصة أنه أطلق مبادرات كثيرة، وكل يوم نرى ما هو جديد في مختلف محافظات الجمهورية".
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