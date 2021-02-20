برلمانية: تنظيم النسل ضرورة وزيادة السكان مع نقص الموارد يخلق بيئة خصبة للإرهاب

أكدت النائبة امل سلامة عضو لجنة الاعلام بمجلس النواب ان تنظيم النسل أصبح ضرورة ليتناسب معدل النمو السكاني مع الموارد المتاحة للدولة، مشددة علي أن زيادة الانجاب عقبة رئيسية امام تقدم الدول وتحسين مستوى معيشة المواطنين .





وأوضحت أن الإسلام لا يدعو للفقر والتدهور، بل يحث على الارتقاء ويركز على تحسين حالة الأسرة والأبناء، وليس ضياعهم وحرمانهم من حق التعليم والصحة أو التمتع بحياة كريمة بسبب تكدس أفراد الأسرة.





وأضافت النائبة أن مُباهاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالأمة القوية وليس الضعيفة، والقوة لم تكن بالعدد كما هو متوارث في المفاهيم المغلوطة موضحة: «نواجه منذ سنين طويلة إشكالية ثقافية ودينية تحديدا في القرى والنجوع، بسبب انتشار مفهوم "العزوة" التى تمثل عبء ثقيل على المجتمع والدولة.. والزيادة السكانية مع قلة الموارد المتاحة لاستيعابها ستتحول إلى أرض خصبة للإرهاب.. ومثلث الإرهاب هو "الفقر والجهل والمرض" وهذه نتيجة كارثية تهدد أمن مصر القومي».





وأشارت أمل سلامة في بيان لها ، إلى أن تنظيم النسل هو نفسه «الأخذ بالأسباب» التي حثنها عليها الله تعالى ورسوله الكريم، وأن الإيمان بالقضاء والقدر لا يتعارض أبدا معها، فالعزل أتمّ في زمن الرسول والصحابة، والمباعدة بين الولادات وتنظيمها وليس المنع أو القطع المطلق للنسل الذي يرفضه الشرع ولا يجيزه إلا لضرورة قصوى تتعلق بحياة الأم.





ووجهت عضو مجلس النواب، المواطنين إلى الاكتراث بالأمر في هذا التوقيت الذي نعيشه لمصلحة أبنائهم، وضرورة مواجهة أي خلل يهدد المجتمع المصري، وأن الزيادة السكانية المفرطة تسبب حتما آثار سلبية على النمو الاقتصادي للدولة، وعلى حق المواطن في التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية.



