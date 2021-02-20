هل المتعافون من كورونا عرضة لمشكلات في القلب؟ طبيب يكشف معلومات لأول مرة

قال الدكتور علاء الغمراوي، استشاري قلب وأوعية دموية، وعضو شبكة خبراء روماتيزم القلب بمنظمة الصحة العالمية بإقليم الشرق الأوسط، إنه لا توجد أي دراسة تشير إلى وجود خطورة على القلب بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن جميع من تم شفاؤهم من المرض من المصابين بالقلب يتمتعون بصحة جيدة، مشددا على أنه يجب أن يكون هناك دليل على هذه الأقاويل.









وأضاف الدكتور علاء الغمراوي، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن نسبة كبيرة جدا من مرضى كورونا من المصابين بالقلب يشفون بسلام إذا ما لم يتعرضوا لإصابات حادة واستخدموا أجهزة التنفس الصناعي.









وأوضح أن مرضى القلب إذا أصيبوا بكورونا وعملوا على ضبط الضغط والحصول على الأدوية بانتظام وعالجوا الأعراض فقط لا غير واهتموا بتناول الطعام والسوائل فإنهم يتعافون تمامًا.









وأكد أن هناك تخوفات كبيرة على منصات السوشيال ميديا، وهو ما ينتج عنه بعض الأعراض الخطيرة، لكن هناك الكثيرين الذين تعافوا من المرض، ويجب أن يتابع المريض دومًا مع طبيبه الخاص للحفاظ على صحته البدنية والنفسية، وحتى لا يدخل المريض في دائرة الأوهام، ويجب ألا يحصلوا على المعلومات من منصات التواصل الاجتماعي، فيجب أن يكون الخبر معتمدا من منظمة الصحة العالمية أو الجمعيات العالمية المعترف بها.









وأشار إلى أنه على مدار سنة لم نعاصر أي مشاكل لمرضى القلب، لكن قد تحدث مشكلات أثناء الإصابة بكورونا، فقد تلتهب عضلة القلب، وهذا الأمر من الحالات الصعبة التي تكون نسبتها ضئيلة جدا، وقد يصابون بجلطات في الشريان الرئوي، أما الغالبية العظمى فإنهم يتعافون دون مشكلات.



