الآثر.. معرض للفنان التشكيلي إسلام زكي بمركز الجزيرة للفنون.. الأربعاء المقبل





ويهدف المعرض الذي تستمر فعاليات حتى يوم 11 مارس المقبل،ويتضمن ٣٥ لوحة بألوان الإكريلك على توال،إلى البحث عن علاقات واقعية أكثر بعد ما تقلصت دائرة العلاقات البشرية المتشبعة لدى الكثيرين.





ويقول الدكتور إسلام زكي،إننى عندما أدركت أن كل المحيطين بي ليس كما عهدتهم،تأملت وتغلغلت في مكنون بشريتهم وبحثت داخلهم عن أثري فيهم، وأثرهم في، وكذلك أثر الذكريات التي جمعتني بهم وشكلت حياتنا معا والتي لا تمحي، حتى أصبحت أرى بعيونهم أحيانا.





وأضاف أن "الأثر" يظل في الوجدان يحمل أعماقا لأزمنة قريبة تمثلت في الفضاءات الداكنة مما يدل على عمق العلاقة والبعد الزمني الطويل والأثر الممتد قديما، إلى جانب وجود بعض اللوحات بها تأثير خطي متقطع له دلالة مختلفة تعطي شيئا من الضبابية والقلق.



