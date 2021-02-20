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ثقافة

الآثر.. معرض للفنان التشكيلي إسلام زكي بمركز الجزيرة للفنون.. الأربعاء المقبل

السبت 20/فبراير/2021 - 01:48 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية،معرض بعنوان " الآثر " للفنان التشكيلي الدكتور إسلام زكي أستاذ التصميم بكلية التربية الفنية بالزمالك ورئيس الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية بقصور الثقافة،وذلك في الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل،بقاعة راغب عياد بمركز الجزيرة للفنون.

ويهدف المعرض الذي تستمر فعاليات حتى يوم 11 مارس المقبل،ويتضمن ٣٥ لوحة بألوان الإكريلك على توال،إلى البحث عن علاقات واقعية أكثر بعد ما تقلصت دائرة العلاقات البشرية المتشبعة لدى الكثيرين.

ويقول الدكتور إسلام زكي،إننى عندما أدركت أن كل المحيطين بي ليس كما عهدتهم،تأملت وتغلغلت في مكنون بشريتهم وبحثت داخلهم عن أثري فيهم، وأثرهم في، وكذلك أثر الذكريات التي جمعتني بهم وشكلت حياتنا معا والتي لا تمحي، حتى أصبحت أرى بعيونهم أحيانا.

وأضاف أن "الأثر" يظل في الوجدان يحمل أعماقا لأزمنة قريبة تمثلت في الفضاءات الداكنة مما يدل على عمق العلاقة والبعد الزمني الطويل والأثر الممتد قديما، إلى جانب وجود بعض اللوحات بها تأثير خطي متقطع له دلالة مختلفة تعطي شيئا من الضبابية والقلق.

جدير بالذكر أن الدكتور إسلام زكي شارك في العديد من المعارض  الجماعية والفردية ومعارض التصوير الضوئى وغيرها من المعارض،وحصل على العديد من الجوائز من وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

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