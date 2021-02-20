وزير النقل يتفقد برج إشارات محطة قطارات ديروط.. صور

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم السبت، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بمحطة سكك حديد ديروط، والذى يزور المحافظة لافتتاح برج إشارات محطة قطارات ديروط.











بدأت جولة الوزير بتفقد برج إشارات مزلقان محطة السكة الحديد بمركز ديروط، وذلك ضمن مشروع تحديث نظم الإشارات السكك الحديدية "بني سويف - أسيوط".









كما يتفقد الوزير أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط الحر على النيل بطول 15 كم، والذى تبلغ تكلفته الإجمالية مليارا و700 مليون جنيه في مرحلته الأولى، والذي يربط بين الطرق (الصحراوي الشرقي، والصحراوي الغربي، والزراعي) للوقوف على نسب التنفيذ واستمرار العمل بالمشروع، وذلك استكمالا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد واستكمال تنفيذ محاور التنمية بالصعيد لربط مختلف محافظات الجمهورية وتسهيل الانتقال بين الشرق والغرب وخلق مناطق صناعية وعمرانية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب وفقًا لرؤية مصر 2030.









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وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن زيارة المهندس كامل الوزير ستشمل تفقد أعمال المرحلة الأولى من محور ديروط الحر على النيل وتفقد مواقع العمل المختلفة بالكبارى العلوية على الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد، ثم سيعقد اجتماعا مع قيادات الهيئة العامة للطرق والمهندسين المشرفين على التنفيذ وممثلى الشركات المنفذة للوقوف على معدلات الإنجاز وتذليل العقبات أمام التنفيذ واستعراض الخطة الحالية ومراحل التنفيذ بالمشروع، بالإضافة إلى تفقد أعمال تطوير مزلقانات السكة الحديد بديروط.









