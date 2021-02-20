ما معايير "المياه النقية" بمحطة الريسة.. فيديو

قالت الدكتورة هديل الخطيب، رئيس معمل التحاليل بمحطة الريسة، إنه تتم إضافة الكلور الابتدائي كخطوة اولية، ثم يتم أخذ عينات لمعرفة نسب العكارة الموجودة في المياه.





وأضافت الدكتورة هديل الخطيب، خلال حوارها في برنامج "مصر بتني"، أنه يتم قياس نسبة العكارة والأملاح الزائدة في كل مرحلة من مراحل تحلية المياه، لان مياه البحار اساسا قلوية.





وأوضحت رئيس معمل تحاليل تحلية محطة الريسة، أنه تتم بعد ذلك معالجة المياه لتصبح متوازنة كهربيًا، ثم نضيف مواد مثل الكالسيوم في المياه للحفاظ على جودة المياه وأن تكون مطابقة للمواصفات.





واشارت الي انه يتم مراقبة قدرة الغشاء لتجميع كل الشوائب على شكل جسيمات اكبر وذلك من خلال مادة مجمعة مخصصة لتلك المرحلة، واردفت ان الفلتر يستطيع ان يزيل من 20 الي 25 من الميكروب وباضافة تلك المادة يتم مساعدة الفلتر على التخليص من تلك الشوائب.



