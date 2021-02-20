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أخبار العالم

انتخابات إسرائيل.. نتنياهو يستغل إيران وبايدن لهذا السبب

السبت 20/فبراير/2021 - 01:24 م
نتنياهو
نتنياهو
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سمر صالح
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستغل الرئيس الأمريكي جو بايدن وملف إيران النووي لكسب أصوات خلال انتخابات إسرائيل 2021.

ويروج نتنياهو إلى أنه هو الوحيد القادر على مواجهة الأزمة الإيرانية خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية، وجائحة كورونا  وتطورات المشروع النووي الإيراني، في ظل العلاقات المتوترة مع إدارة بايدن، وتهديدات حزب الله اللبناني في الشمال".

وقالت "هآرتس" أن الرئيس الأمريكي الجديد وفريقه يريدان التحرك سريعًا للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني في حين تبدو إسرائيل متشككة بشدة في عزم إدارة بايدن على تصحيح الأخطاء وأوجه القصور التي تضمنها الاتفاق، الذي انسحب منه ترامب في 2018.

وأفادت الصحيفة أن نتنياهو يستغل العلاقات المتوترة مع بايدن لصالحه، ففي وجود إيران وكورونا، فإن رئيس الوزراء الحالي يصور نفسه للناخبين على أنه الوحيد الذي يستطيع إصلاح المسار، ويذهب أيضًا إلى أن خبراته في الحكم التي استمرت سنوات طويلة هي القادرة على تحسين العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة.

وأكدت "هآرتس" أن "ما يعزز موقف نتنياهو أيضًا في الانتخابات المقبلة هو مجموعة التحديات التي تواجه منافسيه، وأبرزها على الإطلاق افتقادهم لشخصية يمكن مقارنة خبراتها بما يملكه رئيس الحكومة الحالي".
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