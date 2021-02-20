إزالة فورية لـ 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، استمرار التصدي للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالمتابعة المستمرة لمنع أعمال البناء المخالف والعشوائي حفاظا على الرقعة الزراعية وتنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.





وفى هذا الإطار، أعلن المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي ما تمت إزالته في الفترة من 13 وحتى 19 فبراير الجاري بلغ 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية 3 قراريط و13 سهما، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لـ 3 حالات تعدٍ بناحية مركز ومدينة شبين الكوم بمساحة 23 سهما، وكذا إزالة في المهد لحالتى تعدى بالشهداء على مساحة قيراط و21 سهما، إضافة إلى إزالة حالة تعدٍ بأشمون بمساحة 17 سهما.





وأكد وكيل وزارة الزراعة على إدارة حماية الأراضي الزراعية، دوام المتابعة لرصد أى مخالفة تعدٍ على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدى على أى مساحات زراعية بالمخالفة للقرارات الوزارية.





وأفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، بأنه تم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍ بناحية كفر داود بمساحة 21م على هيئة مقبرة بالطوب الأبيض وأسمنت، وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.