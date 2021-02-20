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سيارات

مواكبة للتكنولوجيا .. 5 إكسسوارات متعددة المهام في سيارتك

السبت 20/فبراير/2021 - 02:17 م
5 اكسسوارات رائعة
5 اكسسوارات رائعة و متعددة المهام
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صبري طلبه
مع استمرار التطور التكنولوجي الهائل في مجال التصنيع، أصبحت تكنولوجيا كماليات وإكسسوارات السيارات تنفرد بالعديد من المهام، و تمكنت من خلق حالة فريدة من نوعها، تسيطر على شريحة كبيرة من محبي عالم السيارات، فالبعض يريد أن يتمتع بمظهر جذاب لسيارته، والبعض الاخر يرغب في اقتناء أشياء اعتمادية تمنحه الأفضلية على الطريق.

و في سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز الكماليات الخاصة بعالم السيارات.


1- مكنسة التنظيف الكهربائية

لاشك أن نظافة السيارة تزيد من طاقتك الايجابية اثناء القيادة، و لكي تتمتع بمقصورة أنيقة و نظيفة، فمن الممكن أن تقتني هذه القطعة، و التي تعمل عبر الوصلة الكهربائية الواقعة بقمرة القيادة فهي سهلة التحكم و الحركة، و تقوم بالوصول إلى أدق التفاصيل مثل هوايات التكييف و الزوايا الضيقة داخل السيارة.

2- النظارات العاكسة للاضاءة 

عند القيادة وسط أشعة الشمس القوية أو عند الأوقات الليلية ووسط الأنوار العالية، فمن الأفضل أن تقوم بشراء هذه النظارة الخاصة، والتي تقلل من مشكلات تلك الأشعة القوية، و تحصل من خلالها على أفضلية الرؤية و قيادة مثالية.

3- مسند الظهر الطبي

يعاني العديد من مشكلات الظهر و العمود الفقري و خاصة عند قيادة السيارات لفترات طويلة، فبجانب التمارين الرياضية و الدهانات الخاصة بهذه الألام، يوفر لك مسند الظهر الطبي الراحة اللازمة اثناء القيادة.

4- لمبات القراءة 

ربما تكون اضاءة سيارتك من الداخل ضعيفة بعض الشيء، و تريد اضاءة قوية حتى تتمكن من قراءة وثيقة ما أو القيام بأغراض اخرى، والحل يكمن في وصلة سحرية توضع بمدخل الـUSB الخاص بسيارتك، و سوف تتمتع باضاءة قوية ومستوى رؤية مثالي.

5- منفاخ العجلات 

قد يتعرض احد إطارات سيارتك لانخفاض نسبة الهواء بداخله، وفي هذه الحالة تريد وسيلة سريعة للإنقاذ، و السر يأتي عبر منفاخ العجلات الكهربائي، و كل ما علينا فعلة هو توصيل مخرج الهواء بالاطار المراد شحنة، و توصيل الطرف الأخر بالدائرة الكهربائية بمقصورة القيادة أو ببطارية السيارة.
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