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ديني

تتعلق باللجان.. قرارات جديدة لقطاع المعاهد الأزهرية قبل الامتحانات

السبت 20/فبراير/2021 - 02:07 م
امتحانات
امتحانات
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محمد شحتة
أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، عدة قرارات جديدة نظرا لانعقاد امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية للفصل الأول 2020 - 2021.

وقرر قطاع المعاهد، أن يندب بكل لجنة امتحان الشهادة الابتدائية الأزهرية، ما يلي:

1 - شيخ المعهد (رئيسا للجنة)

2 - وكيل المعهد (مساعد لرئيس اللجنة) وفي حالة عدم وجود وكيل يندب بدلا منه أكبر المعلمين سنا "مساعدا"

3 - يندب عضو من المعلمين لكل (8 طلاب)

4 - يندب ثلاثة أعضاء زيادة عن العدد المطلوب من المعلمين "احتياطيا"

5 - يُندب اثنان من الكتاب ويشرف عليهما الكاتب الأول للمائة طالب الأولى للجنة الامتحان ويزداد كاتب لكل مائة طالب بعد ذلك 

6 - يندب أمين المكتبة "إن وجد"

7 - يندب عضو واحد لكل مائة طالب من (معلمي التربية الرياضية والعسكرية / الأخصائيين الاجتماعيين/ مشرفي التغذية/ أمناء المعامل) طوال مدة الامتحانات.

8 - يندب عامل واحد لكل 20 طالبًا

9 - يندب عامل واحد (ساعي بريد) و (عامل تليفون).

10- يندب عامل لبوابة المعهد وعامل لمكتب رئيس اللجنة وعامل لدق الجرس وعامل للعهدة

11 - يندب أحد الأطباء للإشراف الطبي على الطلاب وأحد القائمين بأعمال التمريض

12 - يندب ثلاثة من الأعضاء تكون مهمتهم تنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية

13 - يندب مندوب أمن للجنة
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