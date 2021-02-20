تتعلق باللجان.. قرارات جديدة لقطاع المعاهد الأزهرية قبل الامتحانات

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، عدة قرارات جديدة نظرا لانعقاد امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية للفصل الأول 2020 - 2021.





وقرر قطاع المعاهد، أن يندب بكل لجنة امتحان الشهادة الابتدائية الأزهرية، ما يلي:





1 - شيخ المعهد (رئيسا للجنة)





2 - وكيل المعهد (مساعد لرئيس اللجنة) وفي حالة عدم وجود وكيل يندب بدلا منه أكبر المعلمين سنا "مساعدا"





3 - يندب عضو من المعلمين لكل (8 طلاب)





4 - يندب ثلاثة أعضاء زيادة عن العدد المطلوب من المعلمين "احتياطيا"





5 - يُندب اثنان من الكتاب ويشرف عليهما الكاتب الأول للمائة طالب الأولى للجنة الامتحان ويزداد كاتب لكل مائة طالب بعد ذلك





6 - يندب أمين المكتبة "إن وجد"





7 - يندب عضو واحد لكل مائة طالب من (معلمي التربية الرياضية والعسكرية / الأخصائيين الاجتماعيين/ مشرفي التغذية/ أمناء المعامل) طوال مدة الامتحانات.





8 - يندب عامل واحد لكل 20 طالبًا





9 - يندب عامل واحد (ساعي بريد) و (عامل تليفون).





10- يندب عامل لبوابة المعهد وعامل لمكتب رئيس اللجنة وعامل لدق الجرس وعامل للعهدة





11 - يندب أحد الأطباء للإشراف الطبي على الطلاب وأحد القائمين بأعمال التمريض





12 - يندب ثلاثة من الأعضاء تكون مهمتهم تنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية



