محافظ شمال سيناء يتابع استعدادات المدارس لامتحانت نصف العام

تفقد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استعدادات مدارس المحافظة لامتحانات نصف العام الدراسى الأول، والمقرر إجراؤها إلكترونيا، حيث قام يرافقه حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والقيادات التعليمية، بتفقد قاعات الامتحانات ومتابعة استعدادات المدارس للامتحانات لأول مرة إلكترونيا بسبب جائحة كورونا.





وأكد المحافظ، أن ظروف كورونا التى أدت إلى الامتحانات إلكترونية جاء فى صالح الطلاب والمعلمين، مشيرا إلى ضرورة توفير كافة الإمكانات اللازمة لأداء الامتحانات وتجهيز القاعات لاستقبال الطلاب.







وأشاد المحافظ فى لقائه بمديرى الإدارات والقيادات التعليمية بالمنظومة التعليمية الجديدة التى أقرها الدكتور وزير التربية والتعليم واللجنة العليا لمواجهة كورونا، وأنه على الجميع الشعور بالمسئولية فى إنجاز الامتحانات وفقا للمنظومة الجديدة للتعليم، وإشعار أولياء الأمور والطلاب بأهمية الامتحانات لدعم العملية التعليمية واعتبار أن الامتحانات هى إحدى حلقات التعليم.









وأشار إلى أن مصر من أقل الدول تأثرا بجائحة كورونا ، وأن البيانات اليومية تؤكد خفض أعداد المصابين والوفيات ، كذلك محافظة شمال سيناء التى تنخفض بها الأعداد باستمرار.







ومن جهة أخرى، شهد المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم والقيادات التعليمية وأسرة الشهيد ختام دورى العباقرة الذى نظمته ادارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم لتفعيل التنافس بين المدارس الثانوية ( والذى أقيم فى قاعة الشهيد محمد عبد القادر العلاقمى بمدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات بالعريش ) .. حيث كان الكأس يحمل اسم الشهيد محمد عبد القادر العلاقمى.







وأكد المحافظ، أهمية الدورى لقياس المستوى الحقيقى للطلاب وتحفيزهم على التفوق والمنافسة، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون الأسئلة بنسبة 40 % من أسئلة البرنامج كمعلومات عامة .. مقدما التهنئة للمدرسة الفائزة بالدورى.







وقد سلم المحافظ كأس الدورى لمدرسة الشهيد عمرو شكرى الثانوية للبنين بعد فوزها بالدورى، كما وزع شهادات التقدير على المدرسة الثانية وهى مدرسة الألفى الثانوية بنات بالعريش ، وكرم مسئولى الدورى وطاقم الإعداد والمحكمين من إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم.







ومن جانبه، أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على استعداد كافة المدارس لامتحانات نصف العام وفقا للمنظومة الجديدة وتجهيز القاعات والاحتياجات اللازمة لأداء الامتحانات.





وأشارت مروة عبد العزيز سالم مدير ادارة الموهوبين والتعلم الذكى المنفذة للدورى الى أن دورى العباقرة يتم تنفيذه لأول مرة بالمحافظة على مستوى المدارس الثانوية العامة ، وأنه شمل عدة فقرات منها : سؤال السرعة ، فقرة العلم ، فقرة المعرفة ، فقرة الفنون ، فقرة ضربات الجزاء ، فقرة تحت الضغط ، وفقرة عجلة الحظ .. حيث كانت المنافسة النهائية بين مدرستى : الشهيد عمرو شكرى الثانوية للبنين والألفى الثانوية بنات بالعريش ، وقد فازت به مدرسة الشهيد عمرو شكرى الثانوية للبنين بعد حصولها على 250 درجة .. بينما حصلت مدرسة الألفى الثانوية بنات بالعريش على 90 درجة .





وأضاف الدكتور محمد إبراهيم آدم مسئول متابعة الموهوبين بالمديرية أن دورى العباقرة تم تنفيذه بين طلاب 10 مدارس ثانوية عامة فى نهاية ديسمبر الماضى .. حيث بدأ بالتنافس الشديد بين طلاب مدارس : الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات ، الشهيد علاء الريس الثانوية بنات ، الشهيد عماد الدين أيوب الثانوية بنين ، الألفى الثانوية للبنات وآل أبو سلمة الثانوية بنين بالعريش.





وكان ذلك بحضور فريق عمل ادارة الموهوبين بالمديرية والادارة التعليمية بالعريش ومديرى المدارس المشاركة ومسئولى الأنشطة والموهوبين بها.





وأشار إلى أن الدورى نفذته ادارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم برئاسة مروة عبد العزيز سالم مدير الإدارة، وذلك برعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والدكتورة عبير أنور مدير عام الإدارة العامة الموهوبين بالوزارة وبدعم من حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وخالد البربرى وكيل المديرية، حيث تمت التصفية بينهم بنظام النقاط، وقام بالتحكيم مجموعة من الموجهين والمعلمين الخبراء فى كافة المواد الدراسية والتخصصات.





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