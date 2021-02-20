ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شروط وإجراءات الحصول على "كشك" في بني سويف

السبت 20/فبراير/2021 - 03:00 م
أكشاك جمعية الأورمان
أكشاك جمعية الأورمان
Advertisements
محمد عبدالحليم
صرح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية تستكمل دعمها للأسر الأكثر احتياجًا من خلال تسليمهم أكشاك مجهزة بالبضاعة والديب فريزر وتوصيل عداد الكهرباء بحيث تكون تكلفة مشروع الكشك الواحد 21 ألف جنيه وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم .

واشار الى ان إجمالى ما تم توزيعه حتى الآن من الاكشاك بنطاق بني سويف (784) كشك فى اطار الجهود المجتمعية للجمعية ودورها الحيوي في تقديم المساعدات المادية والعينية للأسر الأولى بالرعاية وتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وذلك تفعيلًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع المصري في كافة المجالات .
إقرأ ايضا : 
وذكر شعبان ان الجمعية تسعى لتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل كل القرى والنجوع الأكثر احتياجًا بكافة مدن ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أهمية تلك المشروعات فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة فى بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياة مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعى على كافة الأعمال والجهود التى تتم.

وأشار شعبان إلي أن مشروع الكشك يوفر فرصة عمل حقيقة حيث تقوم الجمعية بعمل استعلام للمستفيد بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول على الكشك وهى : (رخصة كشك - صورة بطاقة الرقم القومى – بحث اجتماعى من الشؤن الاجتماعية موجه للأورمان)، وتكون الأولوية للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم .

ولفت إلى أنه بعد ذلك، يحصل المستفيد على الكشك بالبضاعة والديب فريزر ويتم سداد رسوم توصيل الكهرباء،ثم متابعة المشروع عن طريق مندوب الجمعية ومن يجد تطابق الشروط عليه، ويرغب في بدء المشروع، يتوجه إلى مكتب الجمعية، والكائن ب ميدان المديريه القديم شارع محمد حميده أعلي بنك مصر الاسلامي القديم. 

                     
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

توزيع 47 قرضا حسنا على الأسر الأكثر احتياجا فى الشرقية

حياة كريمة.. 3 معارض لتوزيع الأجهزة الكهربائية والأثاث على محدودى الدخل فى الدقهلية

"الأورمان" تستكمل تطوير وإعادة إعمار 211 منزلا في بني سويف

يتكلف 21 ألف جنيه.. شروط وإجراءات الحصول على كشك الأورمان

تسليم 8 أكشاك مجهزة للأسر الفقيرة في البحيرة.. صور

تسليم 27 جهازا تعويضيا للأسر الأكثر احتياجا في البحيرة

ترشيحاتنا

الأعلى للجامعات يجتمع لمناقشة القرارات حول التيرم الثاني والامتحانات.. اليوم

مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالسويس

من الألماس وجلد التمساح.. سعر خرافي لـ ساعة مي عمر في أحدث ظهور لها

الدوري التركي.. موعد مباراة جالاتا سراي ضد ألانيا سبور والقنوات الناقلة

ثلاث كلمات غيرت حياته.. مندوب توصيل طلبات يعلن خطبته بسبب ناقة

أسرة "هالة" أول مولودة تحمل اسم وزيرة الصحة: شهدنا تحسن الخدمات وتوفير كافة المستلزمات الطبية.. صور

Advertisements

بتوقيع وزير التعليم.. الجدول الرسمي النهائي لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يصل المديريات استعدادا لتطبيقه

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

الأعلى للجامعات: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة

أحرجت العريس .. عروس تطلب طلبا غير لائق في حفل زفافها.. شاهد

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

قرار نهائي.. عودة الدراسة بالجامعات السبت المقبل

من 500 لـ2000 جنيه.. رسوم تسجيل الشقق بداية من 4 مارس 2021

إهانة لا تغتفر.. الخارجية السودانية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إثيوبيا

خاص | مفاجآت في شهادة تميم يونس مطرب «سالمونيلا» بقضية الطبيب المتحرش

النيابة في اتهام سفاح الجيزة بقتل شقيقة زوجته: وعد ضحيته بالزواج وخنقها

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالسويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف.. 3 طرق جديدة لمواجهة اكتئاب كورونا

طريقة عمل شوربة السبانخ بـ 4 وصفات للشيف شربيني

وزير النقل يتفقد برج إشارات محطة قطارات ديروط.. صور