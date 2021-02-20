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توك شو

بلاش أنا.. فنان يكشف تعرضه للتنمر الالكتروني لهذا السبب.. فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 04:29 م
المطرب على الالفي
المطرب على الالفي
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فرح علاء الخولي
قال المطرب على الألفي، إنه شخصية لم تتهاون في اخذ حقها، منوها: "انا مش عنيف، بس مبسكتش عن حقي"، وكشف عن انه تعرض للتنمر الالكتروني بسبب زيادة وزنه لكن احيانا يجب ان يرد ردا قاسيا.


وتابع المطرب على الالفي، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن هناك من يسخرون من الاخرين من خلال الانترنت "مستخبين في موبايلتهم"، منوها هناك اشخاص يجب ان تؤخذ منها هذه الوسيلة "الموبايل" لانهم يتسببون في اذى لكثيرين من الاشخاص.

واشار الي انه قام بمسح العديد من التعليقات السخيفة على وزنه، ولكن في بعض الاحيان عندما يجد تجاوزا زيادة عن اللزوم يرد بشكل قاس، موجها رسالة لهم "بلاش انا".

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