تنسيقية الشباب تكرم شركة ويليس تاورز واتسون لدورها في تطوير القيادات الشبابية

كرمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والوساطة، على دورها في تقييم وتطوير القيادات الشبابية.





جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية، بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر، وعدد من رؤساء الأحزاب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية.



