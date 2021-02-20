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تنسيقية الشباب تكرم شركة ويليس تاورز واتسون لدورها في تطوير القيادات الشبابية

السبت 20/فبراير/2021 - 03:02 م
تنسيقية الشباب تكرم
تنسيقية الشباب تكرم شركة ويليس تاورز واتسون
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أحمد أيمن - عدسة: إيهاب عيد
كرمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والوساطة، على دورها في تقييم وتطوير القيادات الشبابية. 

جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية، بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس  القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر، وعدد من رؤساء الأحزاب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية.

وشركة ويليس تاورز واتسن هي شركة استشارات رائدة عالميًا ومتخصصة في الوساطة والإستشارات وتعمل في نحو 140 دولة حول العالم وتأسست في 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف في مكاتبها حول العالم.
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